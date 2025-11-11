НАБУ опубликовало новые "пленки Миндича": кто еще получил подозрения и как реагирует власть (фото, видео)

Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало новый эпизод масштабного расследования коррупции в энергетической сфере с участием высокопоставленных чиновников. Операция, которая длится более года, выявила руководителя преступной организации, известного под прозвищем "Карлсон", который координировал отмывание средств и влияние на государственных служащих.

Фокус собрал всю актуальную информацию по состоянию на 11 ноября о развитии дела, ключевых подозрениях и кадровых изменениях в сфере энергетики.

"Карлсон": НАБУ обнародовало новую часть масштабного расследования

В частности, 11 ноября на Youtube-канале НАБУ вышла новая часть расследования под названием "Карлсон". Детективы в рамках операции "Мидас" установили личность руководителя преступной организации, который контролировал работу так называемой "прачечной" для легализации средств, полученных преступным путем. Согласно пресс-релизу ведомства, именно он определял, кому и в каких объемах выдавать или перечислять наличные, а также координировал влияние на должностных лиц центральных органов власти для решения вопросов в собственных интересах, в частности в энергетической и оборонной сферах.

По информации НАБУ, руководитель организации осуществлял свою деятельность из помещений на верхних этажах дома на ул. Грушевского в Киеве. Там он проводил личные встречи с чиновниками, координировал финансовые потоки и давал указания по безопасности во избежание разоблачения. На опубликованных записях слышно, как "Карлсон" обсуждает бронирование доверенных лиц через фиктивное трудоустройство, контролирует распределение денег и демонстрирует осведомленность о возможном внимании со стороны НАБУ.

Сейчас лицо, стоящее за прозвищем "Карлсон", официально не раскрыто. Однако народный депутат Ярослав Железняк заявил, что речь идет о Тимуре Миндиче, совладельце студии "Квартал 95" и соратнике президента Украины Владимира Зеленского.

Следствие продолжается: в рамках операции уже задержаны пять человек, еще семи сообщено о подозрении. В общем, в течение 15 месяцев детективы собрали большой массив доказательств, включая тысячи часов аудиозаписей и видеоматериалов, фиксирующих деятельность преступной организации. В частности, на пленках зафиксировано обсуждение финансирования строительства с бассейном, перевод миллионных сумм через Швейцарию и Израиль, а также распределение ролей среди участников схемы:

Карлсон — руководитель организации;

Шугермен — ответственный за легализацию средств;

Тенор — исполнительный директор "Энергоатома", кассир;

Рокет — "смотрящий" за "Энергоатомом";

Решик — бухгалтер бэк-офиса.

В НАБУ и САП отметили, что оценка действий всех участников преступной схемы продолжается, а обнародованные материалы призваны продемонстрировать масштаб и организацию коррупционных процессов в стратегической сфере энергетики.

"Че Гевара" в пленках "Миндича": НАБУ объявило подозрение Алексею Чернышеву

Также вечером этого же дня, НАБУ сообщило об объявлении подозрения бывшему вице-премьер-министру Украины по факту незаконного обогащения. Следствие установило, что он вместе с доверенным лицом получил более 1,2 млн долларов и почти 100 тыс. евро наличными.

По данным НАБУ и САП, экс-чиновник посещал так называемую "прачечную" — место легализации средств, контролируемое руководителем разоблаченной преступной организации. Деятельность этой группы ранее была зафиксирована в рамках операции "Мидас", где подозреваемого называют "Че Гевара". Часть средств после объявления подозрения была передана его жене.

Фигурант коррупционного дела — "Че Гевара"

Ранее бывший вице-премьер уже находился под следствием по делам о злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере. По данным СМИ, он уже давал показания на допросах. Подтверждение его личности как фигуранта дела предоставило, в частности, Центр противодействия коррупции.

Ушел после "пленок Миндича": Милованов объявил о своей отставке из "Энергоатома"

Кроме этого, бывший министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов подал заявление на увольнение из Наблюдательного совета "Энергоатома", в котором находился с июня 2024 года. Он объяснил свое решение тем, что совет не реагирует на масштабное расследование НАБУ и САП, которое выявило коррупционные схемы в компании, и отметил необходимость срочных действий для обеспечения прозрачности и ответственности.

По словам Милованова, он направил официальное обращение о созыве внеочередного заседания совета и предлагал два ключевых шага: временно отстранить должностных лиц, чьи имена фигурируют в материалах расследования, и создать независимый Комитет по этике и комплаенсу, который провел бы полную проверку процедур закупок, финансовых операций и системы контроля с привлечением международных экспертов и forensic-аудита.

Заявление на увольнение Тимофея Милованова

Более того, Милованов подчеркнул, что пытался стимулировать Наблюдательный совет к активным действиям, но столкнулся с бюрократическим подходом и отсутствием решимости среди членов. Он отметил, что вместо конкретных решений обсуждали только процедуры и протокольные вопросы, а публичные данные и заявления НАБУ не стали поводом для действий. Экс-чиновник отметил, что ситуация требовала быстрой реакции для создания прозрачного комплаенса в компании, однако на заседаниях царило равнодушие и надежда, что проблемы пройдут сами собой.

Правительство перезапускает Наблюдательный совет "Энергоатома": что известно

Также 11 ноября правительство приняло первые решения для перезапуска НАЭК "Энергоатом" на фоне расследований относительно возможных коррупционных схем в компании. Как сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко на своей странице в Facebook, сегодня досрочно прекращены полномочия нынешнего Наблюдательного совета и определены дальнейшие шаги для стабилизации деятельности компании.

Свириденко напомнила, что еще в 2023 году в Украине началась корпоративная реформа "Энергоатома", во время которой по конкурсу был избран состав наблюдательного органа. Она подчеркнула, что вся полнота полномочий, от назначения менеджмента до контроля деятельности компании, принадлежит Наблюдательному совету, и правительство до сих пор не вмешивалось в его работу. Ответственность за состояние дел в компании лежит именно на этом органе.

Вторым шагом правительство поручило Министерству экономики, окружающей среды и сельского хозяйства в течение недели, по результатам консультаций с международными партнерами, представить на утверждение новый состав Наблюдательного совета. Задача нового состава — оперативно перезапустить руководство компании, провести полный аудит ее деятельности и оказать всестороннее содействие правоохранительным органам в расследовании возможных коррупционных фактов.

Третьим решением премьер поручила Государственной аудиторской службе срочно провести аудит "Энергоатома", в частности относительно процедур закупок. Ожидается, что результаты аудита будут получены в кратчайшие сроки, после чего материалы передадут в правоохранительные и антикоррупционные органы для дальнейших действий.

Фигурант "пленок Миндича" Сергей Пушкарь покинул Украину: подробности

После внезапного отъезда Тимура Миндича из Украины стало известно, что за границу выехал еще один возможный фигурант коррупционного скандала в энергетике — член НКРЭКУ Сергей Пушкарь, сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его данным, Пушкарь фигурирует на пленках о получении от Миндича около 20 тыс. долларов, а до назначения в НКРЭКУ в сентябре 2025 года работал исполнительным директором по правовому обеспечению "Энергоатома". Ранее, с 2010 по 2015 год, он занимал различные должности в Фонде госимущества Украины, в то время, как заместителем фонда был Игорь Миронюк, известный на пленках как "Рокет" — "смотрящий" за энергетикой от бизнесмена Миндича.

Железняк также уточнил, что сам Миндич вместе с братьями Цукерманами сейчас находится в Израиле, в частности в Тель-Авиве. В соцсетях Пушкарь пока не комментирует свой отъезд, а в НКРЭКУ не предоставили официальной реакции на сообщение депутата.

Также Фокус писал, прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры заявил в суде, что бизнесмен Тимур Миндич мог иметь влияние не только на бывшего министра энергетики Германа Галущенко, но и на Рустема Умерова.

Более того, во фрагментах аудиоперехватов фигурант "Решик", который выполнял роль главного бухгалтера, жаловался на физическую нагрузку при перевозке крупных сумм наличности.