Тянул $1,6 млн вручную: фигурант коррупционной схемы в энергетике сетовал на тяжелые пакеты с наличными

Фигуранты масштабной коррупционной схемы в сфере энергетики Украины открыто обсуждали трудности с перевозкой крупных сумм наличности. Аудиозаписи, опубликованные 10 ноября Национальным антикоррупционным бюро, демонстрируют, как участники организации паковали деньги в коробки и "шарики", жаловались на физическую нагрузку и обсуждали способы легализации средств через сеть иностранных компаний и фондов.

Об этом говорится во фрагментах аудиоперехватов от 25 сентября и 21 февраля этого года. Фигурант "Решик", который, по версии НАБУ, фактически выполнял роль главного бухгалтера организации, сетовал:

"Она с ручкой такая была. Ну, как ноут просто упакованный. Я же Капелле потом допаковал, потому что собрал лимон и в этой же коробке отдал 1,6 — нести к картине такое себе удовольствие".

Фигурант коррупционной схемы жаловался на "тяжесть" наличных денег Фото: Скриншот из видео

Его коллега, "Шугармен", который отвечал за легализацию средств, давал четкие инструкции по упаковке денег в шарики:

"Я сейчас быстро посчитаю. 400. Это у нас так 200 и 200... Ну два шарика целых... Там миллион. Там есть хачапучри-шмачапури. Все нормально".

По данным следствия, через офис в центре Киева осуществлялся строгий учет средств, велась "черная бухгалтерия" и организовывалось отмывание денег. Часть операций проводилась за пределами Украины, в частности в Москве, Африке и Северной Америке, а наличные смешивались, передавались другим физическим и юридическим лицам или конвертировались в другие валюты и криптовалюту для обеспечения анонимности.

Офис функционировал как "прачечная" денег, где легализацию осуществляли работники во главе с "Шугарменом", а ключевую роль в бухгалтерии выполнял "Решик". Услуги по легализации предоставлялись системно, с процентом от проведенных сумм для сторонних клиентов. Всего через "офис-прачечную" прошло около 100 млн долларов США, при этом НАБУ и САП задокументировали легализацию более 5 млн долларов в пользу советника министра энергетики "Рокета".

Аудиозаписи также раскрывают детали планирования схем легализации: использование иностранных фондов, продажа недвижимости членов организации, структурированные транзакции через компании на островах и криптовалютные операции. Фигуранты подробно обсуждали, как оформлять инвестиции через компании родственников, как происходить конвертация в сертификаты фондов, и как избегать внимания спецслужб и международных финансовых контролеров.

Напомним, что 10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о разоблачении "высокоуровневой преступной организации", которая действовала в сфере энергетики. Участники незаконной схемы влияли на "Энергоатом" и другие стратегические предприятия.

Также Фокус писал, что Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с обысками НАБУ и САП в "Энергоатоме" в связи с расследованием дела о масштабной коррупции на защите энергообъектов. По его словам, любые результативные действия против коррупции очень нужны.