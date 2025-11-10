Тягнув $1,6 млн вручну: фігурант корупційної схеми в енергетиці нарікав на важкі пакети з готівкою

Фігуранти масштабної корупційної схеми у сфері енергетики України відкрито обговорювали труднощі з перевезенням великих сум готівки. Аудіозаписи, опубліковані 10 листопада Національним антикорупційним бюро, демонструють, як учасники організації пакували гроші у коробки та "кульки", скаржилися на фізичне навантаження та обговорювали способи легалізації коштів через мережу іноземних компаній та фондів.

Про це йдеться у фрагментах аудіоперехоплень від 25 вересня та 21 лютого цього року. Фігурант "Рьошик", який, за версією НАБУ, фактично виконував роль головного бухгалтера організації, нарікав:

"Вона з ручкою така була. Ну, як ноут просто упакований. Я ж Капелі потім допакував, тому що зібрав лимон і в цій же коробці віддав 1,6 — нести до картини таке собі задоволення".

Фігурант корупційної схеми скаржився на "важкість" готівки Фото: Скриншот з відео

Його колега, "Шугармен", який відповідав за легалізацію коштів, давав чіткі інструкції щодо пакування грошей у кульки:

"Я зараз швидко порахую. 400. Це в нас так 200 і 200… Ну два кульки цілих… Там мільйон. Там є хачапучрі-шмачапурі. Усе нормально".

Відео дня

Фігуранти енергетичної корупційної справи скаржилися на перенесення великих сум готівки Фото: Скриншот з відео

За даними слідства, через офіс у центрі Києва здійснювався суворий облік коштів, велася "чорна бухгалтерія" та організовувалося відмивання грошей. Частина операцій проводилася за межами України, зокрема у Москві, Африці та Північній Америці, а готівка змішувалася, передавалася іншим фізичним та юридичним особам або конвертувалася в інші валюти та криптовалюту для забезпечення анонімності.

Офіс функціонував як "пральня" грошей, де легалізацію здійснювали працівники на чолі зі "Шугарменом", а ключову роль у бухгалтерії виконував "Рьошик". Послуги з легалізації надавалися системно, з відсотком від проведених сум для сторонніх клієнтів. Загалом через "офіс-пральню" пройшло близько 100 млн доларів США, при цьому НАБУ і САП задокументували легалізацію понад 5 млн доларів на користь радника міністра енергетики "Рокета".

Аудіозаписи також розкривають деталі планування схем легалізації: використання іноземних фондів, продаж нерухомості членів організації, структуровані транзакції через компанії на островах та криптовалютні операції. Фігуранти детально обговорювали, як оформлювати інвестиції через компанії родичів, як відбуватися конвертація в сертифікати фондів, і як уникати уваги спецслужб та міжнародних фінансових контролерів.

Нагадаємо, що 10 листопада Національне антикорупційне бюро України повідомило про викриття "високорівневої злочинної організації", яка діяла у сфері енергетики. Учасники незаконної схеми впливали на "Енергоатом" та інші стратегічні підприємства.

Також Фокус писав, що Володимир Зеленський прокоментував ситуацію з обшуками НАБУ і САП в "Енергоатомі" у зв'язку з розслідуванням справи про масштабну корупцію на захисті енергооб'єктів. За його словами, будь-які результативні дії проти корупції дуже потрібні.