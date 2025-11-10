"Вироки мають бути": Зеленський відреагував на обшуки у Міндіча та в "Енергоатомі" (відео)

Президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію з обшуками НАБУ і САП в "Енергоатомі" у зв'язку з розслідуванням справи про масштабну корупцію на захисті енергооб'єктів.

У вечірньому зверненні він заявив, що будь-які результативні дії проти корупції дуже потрібні.

"Невідворотність покарання потрібна. "Енергоатом" забезпечує Україні найбільшу частину електрогенерації. Чистота компанії — це пріоритет. Енергетика і кожна сфера, кожен, хто будував схеми, має отримати чітку процесуальну відповідь. Вироки мають бути. І урядовці мають працювати разом із НАБУ, разом із правоохоронними органами. І так працювати, як це потрібно для результату", — заявив голова держави.

Раніше радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин відреагував на розслідування, проведене НАБУ і САП, що стосується схеми розкрадання у сфері енергетики. Він наголосив, що обов'язково має бути "невідворотність покарання" і додав, що якщо зараз є таке звинувачення, то потрібно провести всі необхідні процесуальні дії, зокрема підозри.

Обшуки НАБУ і САП в "Енергоатомі" — останні новини

10 листопада стало відомо, що детективи НАБУ проводять обшуки у бізнесмена і співвласника студії "Квартал 95" Тимура Міндіча.

Згодом НАБУ і САП опублікували офіційну інформацію про те, що обшуки відбуваються в межах масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики. Загалом проведення операції передбачало 15 місяців роботи та 1000 годин аудіозаписів. Народний депутат Ярослав Железняк повідомив про проведення обшуків у ексголови Міненерго, чинного міністра юстиції Германа Галущенка та в "Енергоатомі".

Один із фігурантів, бізнесмен і соратник Володимира Зеленського Тимур Міндіч, співвласник студії "Квартал 95", виїхав з України за кілька годин до того, як до нього приїхали з обшуками детективи САП і НАБУ.

Пізніше Железняк подав до парламенту заяву про звільнення Галущенка з посади міністра юстиції.

В "Енергоатомі" підтвердили проведення обшуків і зазначили, що повністю сприяють проведенню процесуальних дій.

А ось народна депутатка Мар'яна Безугла звернулася до голови СБУ Василя Малюка із запитанням — чому його відомство "не бачило російського впливу в "Енергоатомі", і що він буде тепер із цим робити.

Під час слідчих заходів у будинку одного з фігурантів знайшли блокнот із написом "Служба безпеки президента Російської Федерації".

Поки Галущенко мовчить, міністерка енергетики Світлана Гринчук уже прокоментувала перспективу звільнення. Вона заявила, що не в курсі претензій до неї.