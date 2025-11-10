"Приговоры должны быть": Зеленский отреагировал на обыски у Миндича и в "Энергоатоме" (видео)

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с обысками НАБУ и САП в "Энергоатоме" в связи с расследованием дела о масштабной коррупции на защите энергообъектов.

В вечернем обращении он заявил, что любые результативные действия против коррупции очень нужны.

"Неотвратимость наказания нужна. "Энергоатом" обеспечивает Украине самую большую часть электрогенерации. Чистота компании – это приоритет. Энергетика и каждая сфера, каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ. Приговоры должны быть. И члены правительства должны работать вместе с НАБУ, вместе с правоохранительными органами. И так работать, как это нужно для результата", – заявил глава государства.

Ранее советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин отреагировал на расследование, проведенное НАБУ и САП, которое касается схемы хищения в сфере энергетики. Он отметил, что обязательно должна быть "неотвратимость наказания" и добавил, что если сейчас есть такое обвинение, то нужно провести все необходимые процессуальные действия, в частности подозрения.

Обыски НАБУ и САП в "Энергоатоме" — последние новости

10 ноября стало известно, что детективы НАБУ проводят обыски у бизнесмена и совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича.

Впоследствии НАБУ и САП опубликовали официальную информацию о том, что обыски проходят в рамках масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики. В целом проведение операции предусматривало 15 месяцев работы и 1000 часов аудиозаписей. Народный депутат Ярослав Железняк сообщил о проведении обысков у экс-главы Минэнерго, действующего министра юстиции Германа Галущенко и в "Энергоатоме".

Один из фигурантов, бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич, совладелец студии "Квартал 95", выехал из Украины за несколько часов до того, как к нему приехали с обысками детективы САП и НАБУ.

Позже Железняк подал в парламент заявление об увольнении Галущенко с должности министра юстиции.

В "Энергоатоме" подтвердили проведение обысков и отметили, что полностью способствуют проведению процессуальных действий.

А вот народный депутат Марьяна Безуглая обратилась к главе СБУ Василию Малюку с вопросом — почему его ведомство "не видело российского влияния в "Энергоатоме", и что он будет теперь с этим делать.

Во время следственных мероприятий в доме одного из фигурантов нашли блокнот с надписью "Служба безопасности президента Российской Федерации".

Пока Галущенко молчит, министр энергетики Светлана Гринчук уже прокомментировала перспективу увольнения. Она заявила, что не в курсе претензий к ней.