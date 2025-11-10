"За системную коррупцию": нардеп подал заявление в Раду об увольнении Галущенко

10 ноября в Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили о разоблачении масштабной коррупционной схемы в энергетической сфере. Народный депутат Ярослав Железняк, который сообщил об обыске у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко, выступил за его увольнение.

"Подал в парламент заявление об увольнении Германа Галущенко с должности министра юстиции (ну и де-факто министра энергетики)", — заявил нардеп от партии "Голос" в своем Telegram-канале.

Он объяснил, почему считает, что Галущенко нужно снять с должности.

"За системную коррупцию, провал подготовки к защите энергетики и связи с предателем (Андреем — ред.) Деркачем", — подчеркнул Железняк.

Кроме того, парламентарий сообщил о подаче постановления в Верховную Раду об увольнении главы Минэнерго Светланы Гринчук, которую назвал главой министерства "де-юре".

"Она тоже представитель интересов (Тимура — ред.) Миндича в правительстве, до этого представляла его интересы на должности Министра экологии", — пояснил он.

Заявление об увольнении Галущенко: что предшествовало

10 ноября в НАБУ заявили, что уже 15 месяцев работали совместно с САП над разоблачением "высокоуровневой преступной организации". По данным следствия, ее участники организовали "масштабную коррупционную схему" в сфере энергетики.

Народный депутат Ярослав Железняк информировал о проведении обысков у Галущенко и в "Энергоатоме".

Напомним, 10 ноября также стало известно об обысках НАБУ у бизнесмена и совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича. По данным СМИ, за несколько часов до визита следователей он "сбежал" из страны.

17 июля в Верховной Раде проголосовали сразу за ряд назначений в Кабинете министров. В частности, Герман Галущенко возглавил Министерство юстиции, а Светлана Гринчук — Минэнерго.