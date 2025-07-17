Верховная Рада утвердила новый состав Кабмина: кто остался в правительстве

В Верховной Раде состоялось голосование по новому составу правительства. Народные депутаты согласовали назначения на должности в Кабинете министров Украины, который возглавила Юлия Свириденко.

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В пятницу, 17 июля, Верховная Рада на заседании утвердила новый состав Кабинета министров Украины. Фокус следил за ходом событий и рассказывает, кто вошел в обновленное правительство.

За состав нового правительства 17 июля проголосовали 253 депутата, поэтому решение принято.

Состав нового правительства Украины:

Юлия Свириденко — премьер-министр Украины

— премьер-министр Украины Михаил Федоров — первый вице-премьер-министр Украины — министр цифровой трансформации

— первый вице-премьер-министр Украины — министр цифровой трансформации Алексей Кулеба — вице-премьер-министр — министр развития инфраструктуры и территорий

— вице-премьер-министр — министр развития инфраструктуры и территорий Тарас Качка — вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции

— вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Матвей Бедный — министр молодежи и спорта

— министр молодежи и спорта Герман Галущенко — министр юстиции

— министр юстиции Светлана Гринчук — министр энергетики

— министр энергетики Денис Улютин — министр социальной политики, семьи и единства Украины

— министр социальной политики, семьи и единства Украины Наталья Калмыкова — министр ветеранов Украины

— министр ветеранов Украины Игорь Клименко — министр внутренних дел

— министр внутренних дел Оксен Лисовой — министр образования и науки

— министр образования и науки Виктор Ляшко — министр здравоохранения

— министр здравоохранения Сергей Марченко — министр финансов

— министр финансов Алексей Соболев — министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства

В Кабмине новые назначения Фото: коллаж Фокус

Отметим, что на своей должности остались Михаил Федоров, Алексей Кулеба, Матвей Бедный, Наталья Калмыкова, Оксен Лисовой, Виктор Ляшко, Сергей Марченко.

Напомним, 17 июля также состоялось голосование по новому главе правительства. Премьер-министром Украины стала Юлия Свириденко, первый вице-премьер-министр в предыдущем правительстве. Она уже заявила, что главной задачей нового правительства будет укрепление экономики, и что Украина станет сильнейшей экономикой Европы, несмотря на войну.

Денис Шмыгаль подал в отставку с должности премьер-министра накануне, 15 июля.