Верховна Рада затвердила новий склад Кабміну: хто залишився в уряді

У Верховній Раді відбулось голосування щодо нового складу уряду. Народні депутати погодили призначення на посади в Кабінеті міністрів України, який очолила Юлія Свириденко.

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У п'ятницю, 17 липня, Верховна Рада на засіданні затвердила новий склад Кабінету міністрів України. Фокус слідкував за перебігом подій та розповідає, хто увійшов до оновленого уряду.

За склад нового уряду 17 липня проголосували 253 депутати, тож рішення прийнято.

Склад нового уряду України:

Юлія Свириденко — прем'єр-міністр України

— прем'єр-міністр України Михайло Федоров — перший віцепрем'єр-міністр України — міністр цифрової трансформації

— перший віцепрем'єр-міністр України — міністр цифрової трансформації Олексій Кулеба — віцепрем'єр-міністр — міністр розвитку інфраструктури та територій

— віцепрем'єр-міністр — міністр розвитку інфраструктури та територій Тарас Качка — віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

— віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Матвій Бідний — міністр молоді та спорту

— міністр молоді та спорту Герман Галущенко — міністр юстиції

— міністр юстиції Світлана Гринчук — міністр енергетики

— міністр енергетики Денис Улютін — міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України

— міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Наталія Калмикова — міністр ветеранів України

— міністр ветеранів України Ігор Клименко — міністр внутрішніх справ

— міністр внутрішніх справ Оксен Лісовий — міністр освіти і науки

— міністр освіти і науки Віктор Ляшко — міністр охорони здоров'я

— міністр охорони здоров'я Сергій Марченко — міністр фінансів

— міністр фінансів Олексій Соболєв — міністр економіки, довкілля та сільського господарства

В Кабміні нові призначення Фото: колаж Фокус

Зазначимо, що на своїй посаді залишились Михайло Федоров, Олексій Кулеба, Матвій Бідний, Наталія Калмикова, Оксен Лісовий, Віктор Ляшко, Сергій Марченко.

Нагадаємо, 17 липня також відбулося голосування щодо нового глави уряду. Премʼєр-міністром України стала Юлія Свириденко, перша віцепрем'єр-міністерка у попередньому уряді. Вона вже заявила, що головним завданням нового уряду буде зміцнення економіки, і що Україна стане найсильнішою економікою Європи, незважаючи на війну.

Денис Шмигаль подав у відставку з посади прем'єр-міністра напередодні, 15 липня.