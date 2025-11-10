"За системну корупцію": нардеп подав заяву у Раду про звільнення Галущенка

10 листопада у Національному антикорупційному бюро України заявили про викриття масштабної корупційної схеми в енергетичній сфері. Народний депутат Ярослав Железняк, який повідомив про обшук у ексголови Міненерго Германа Галущенка, виступив за його звільнення.

"Подав в парламент заяву про звільнення Германа Галущенка з посади міністра юстиції (ну і де-факто міністра енергетики)", — заявив нардеп від партії "Голос" у своєму Telegram-каналі.

Він пояснив, чому вважає, що Галущенка потрібно зняти з посади.

"За системну корупцію, провал підготовки до захисту енергетики та звʼязки з зрадником (Андрієм — ред.) Деркачем", — підкреслив Железняк.

Окрім того, парламентар повідомив про подання постанови у Верховну Раду про звільнення голови Міненерго Світлани Гринчук, яку назвав очільницею міністерства "де-юре".

"Вона теж представник інтересів (Тимура — ред.) Міндіча в уряді, до цього представляла його інтереси на посаді Міністра екології", — пояснив він.

Заява про звільнення Галущенка: що передувало

10 листопада у НАБУ заявили, що вже 15 місяців працювали спільно з САП над викриттям "високорівневої злочинної організації". За даними слідства, її учасники організували "масштабну корупційну схему" у сфері енергетики.

Народний депутат Ярослав Железняк інформував про проведення обшуків у Галущенка та в "Енергоатомі".

Нагадаємо, 10 листопада також стало відомо про обшуки НАБУ у бізнесмена та співвласника студії "Квартал 95" Тимура Міндіча. За даними ЗМІ, за кілька годин до візиту слідчих він "втік" з країни.

17 липня у Верховній Раді проголосували одразу за низку призначень у Кабінеті міністрів. Зокрема, Герман Галущенко очолив Міністерство юстиції, а Світлана Гринчук — Міненерго.