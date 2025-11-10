Міністерка енергетики Гринчук прокоментувала своє можливе звільнення: "Я не розумію претензій"

У день, коли НАБУ і САП повідомили про операцію "Мідас" і величезні розкрадання на будівництві захисту на енергооб'єктах, а нардеп Ярослав Железняк подав до Верховної Ради постанови про звільнення з посад міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук, остання тільки надвечір дала перший коментар з цього приводу.

На брифінгу в Міністерстві енергетики України, відповідаючи на запитання журналіста про подані Залізняком документи на її звільнення, вона сказала, що ніяк не реагуватиме на це. Відповідне відео опублікував канал "Ми — Україна".

"Я не буду на це, чесно кажучи, зараз реагувати, тому що я не розумію претензій. Моя основна робота, основна реакція на все — це продовжувати готуватися до важкої зими, яка нас чекає", — заявила вона.

Гринчук наголосила, що робить свою роботу.

"Моя робота — це скоординувати всі енергетичні компанії, це забезпечити ремонтну компанію, це забезпечити підготовку до зими і проходження її. Це те, на що я маю реагувати і на чому маю бути зосереджена насамперед. Це ті завдання, які переді мною ставить президент, прем'єр-міністр, ну і, в принципі".

Під час брифінгу очільниця енергетичного відомства запевнила, що половина об'єктів критичних елементів на атомних станціях, за захист яких відповідає "Енергоатом", готова на 100%, а також пообіцяла, що графіки відключень зменшуватимуться.

Однак вона додала, що ситуація може змінюватися з кожною наступною атакою, і всі "мають бути готові до того, що ситуація може погіршуватися".

Що стосується Германа Галущенка і Міністерства юстиції України, то там поки що продовжують зберігати мовчання.

Нагадаємо, що наразі відомо про розслідування НАБУ і САП у справі про корупцію в енергетиці.

Також повідомлялося, що в Офісі президента відреагували на ситуацію і пообіцяли сприяння.

Свій коментар дав і "Енергоатом", підтвердивши обшуки в офісі компанії.