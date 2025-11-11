Че Гевара: на "пленках Миндича" всплыл еще один топ-чиновник (видео)

Национальное антикоррупционное бюро опубликовало новый эпизод операции "Мидас". По данным журналистов, Алексей Чернышов, который фигурирует в расследовании, уже ходит на допросы и дает показания.

Фигурантом видео стал бывший вице-премьер-министр – экс-министр национального единства Украины, которого в записях называют "Че Гевара", говорится на сайте НАБУ.

Детективы задокументировали, как участники преступной организации передавали средства топ-чиновнику.

"В целом зафиксирована передача $1,2 млн и почти 100 тыс. евро наличными — непосредственно в офисе или в медицинской клинике, принадлежавшей одному из участников преступной организации. Последняя сумма — $500 тыс. — была передана уже жене Че Гевары после того, как он стал подозреваемым НАБУ и САП в коррупционных преступлениях", – говорится в расследовании.

Имя чиновника не называется, однако в Центре противодействия коррупции отмечают, что министром национального единства до недавнего времени был Алексей Чернышов, тоже подозреваемый НАБУ.

По данным собеседника LIGA.net , сейчас Чернышов уже ходит на допросы и дает показания.

Сегодня Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избирал меру пресечения одному из задержанных по подозрению в участии в коррупционной схеме – Игорю "Рокету" Миронюку, которого НАБУ задержало по делу Миндича, в виде содержания под стражей или залог в размере 136 млн 620 тыс. грн.

Миронюк – бывший советник министра юстиции Германа Галущенко и бывший помощник экс-нардепа Андрея Деркача, подозреваемого в госизмене. Он сейчас занимает пост сенатора Архангельской области РФ.

Игорю Миронюку избирают меру пресечения Фото: ЦПД

Расследование по делу продолжается. В настоящее время в порядке ст. 208 УПК Украины детективами НАБУ задержаны 5 человек, а о подозрении сообщено семи ее членам, среди которых – бизнесмен (руководитель преступной организации), бывший советник министра энергетики;,исполнительный директор по физической защите и безопасности АО НАЭК "Энергоатом", а также четыре человека – "работники" бэк-офиса по легализации средств.

Дело Чернышова: что известно

За Алексеем Чернышовым тянется целый шлейф скандалов и подозрений. Еще 23 июня НАБУ и САП сообщили Чернышову о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя и третьих лиц. Народный депутат Ярослав Железняк отмечал, что подозрения по тому же делу получали также экс-советник Чернышова на посту министра регионального развития Максим Горбатюк, бывший государственный секретарь Минрегиона Василий Володин, застройщик Сергей Копыстыра и его доверенное лицо Олег Татаренко.

По информации следствия, застройщик и его доверенное лицо разработали схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса.

Министра Чернышова привлекли к реализации схемы, а также его советника, тогдашнего госсекретаря министерства и директора государственного предприятия.

Правоохранители считают, что министр создал условия для передачи земельного участка в управление указанному госпредприятию, государственный секретарь дал разрешение на совершение значительного хозяйственного обязательства, а директор госпредприятия незаконным образом заключила с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры. Согласно им, застройщик должен был отдать государству часть будущих квартир в количестве, пропорциональном стоимости земельного участка.

Чтобы свести это количество к минимуму, землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила миллиард гривен.

21 июня журналисты "Украинской правды" заявили, что семья министра Чернышева выехала из Украины. Сам глава Министерства национального единства в этот период также находился за границей. Еще 19 июня он отчитывался о встрече с президентом Европарламента Робертой Мецолой в Страсбурге.

В ответе на запрос "Интерфакс-Украина" в Миннацъединения заявили, что Чернышов уехал в плановую командировку в странах Евросоюза.

Расследователь "УП" Михаил Ткач сообщал, что командировка министра Чернышова совпала с вручением подозрений его "сообщникам". НАБУ и САП задержали двух соратников чиновника, один из которых был возле границы.

22 июня стало известно, что министр вернулся в Украину. Он назвал распространение информации о своем бегстве из страны "кампанией по дискредитации".

27 июня ВАКС избрал Чернышову меру пресечения в виде залога в 120 млн грн, но отказал в ношении электронного средства контроля (браслета).

Его обязали являться по каждому вызову детектива, прокурора или суда, сообщать об изменении своего места жительства и места работы, не уезжать из Украины без разрешения следователя, прокурора или суда.

Эти обязанности действительны до 27 августа 2025 года.

Уже 2 июля за него внесли залог в размере 120 млн. грн. В числе плативших была жена чиновника Светлана, торгующая запчастями для автомобилей частная фирма и директор по маркетингу группы девелоперских компаний DIM, совладельцами которой являются застройщик Александр Насиковский и бизнесмен Максим Криппа.

Источники проекта в судебных и правоохранительных органах говорят, что Светлана Чернышова сначала внесла 10 миллионов гривен, а после — еще 2 668 гривен. Судя по декларации Чернышова за 2024 год, сбережений жены чиновника хватило для внесения указанной суммы.

Алексей Чернышов Фото: УНИАН

Максимальную часть залога в 66 миллионов гривен внесла ООО "Форавтотор" из Днепра. Компания зарегистрирована в апреле 2025 года и занимается оптовой торговлей автозапчастями. Единоличным директором и владельцем компании является Эдуард Мартыненко. Он также владеет компанией ООО "Кастомбуд" в Днепре.

Мартыненко в общении со "Схемами" сказал, что о внесении залога за Чернышова "слышит впервые".

Кроме этого, 44 миллиона гривен внесла Дарья Бедя, директор по маркетингу группы компаний DIM (Development Investment Management). Украинский девелопер строит и обслуживает жилую и офисную недвижимость в Киеве и области.

После заседания 1-2 июля судья ВАКС постановил, что Чернышова не следует увольнять с должности.

Напомним, Тимур Миндич, один из главных фигурантов дела, выехал из Украины за несколько часов до начала у него обысков.

Сегодня стало известно, что ночью государство покинул Сергей Пушкарь, которого также считают причастным к участию в одном из самых громких коррупционных скандалов.