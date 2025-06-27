Более 120 млн гривен залога: суд избрал министру Алексею Чернышову меру пресечения
Министр национального единства Украины Алексей Чернышев, подозреваемый в получении крупной взятки, должен выплатить многомиллионный залог.
Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения министру национального единства Алексею Чернышову в виде залога в размере 120 млн гривен. Об этом стало известно по итогам заседания суда 27 июня.
Суд по делу министра национального единства Украины Алексея Чернышева продолжался с перерывами. Более 20 минут судьи рассматривали вопрос избрания меры пресечения.
Суд не удовлетворил ходатайство адвоката вице-премьера о проведении заседания в закрытом режиме, поэтому оно проходило открыто, сообщало "Суспільне".
"Применить к Алексею Чернышову меру пресечения в виде залога. Определить залог в размере 120 млн 2668 гривен", — сказал следственный судья.
Обязанности Алексея Чернышева по приговору суда
Чернышов обязан внести данный залог за пять дней. Если он не выполнит обязанность и нарушит условия меры пресечения, прокурор может потребовать изменить меру пресечения на более строгую.
Алексей Чернышов обязан соблюдать следующее:
- прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;
- сообщать следователю, прокурору или суду об изменении места жительства и работы;
- не выезжать из населенного пункта, где он сейчас проживает, без разрешения следователя, прокурора или суда;
- сдать на хранение паспорт для выезда за границу;
- не общаться с другими подозреваемыми по делу и свидетелями;
- носить электронный браслет.
Чернышов перед началом заседания сказал, что доверяет следствию, призывал участников процесса быть объективными и опираться на факты. По его оценкам, дело имеет "трехлетнюю давность".
Обвинение утверждало, что Алексей Чернышов в должности министра развития общин 15 июля 2022 года подписал приказ, из-за которого государственное предприятие "Укркомобслуживание" недополучило недвижимого имущества на сумму более 1 млрд 86 млн гривен.
Адвокат Алексея Чернышова Александр Тананакин в ответ сказал, что "ущерб нанесен не был" и цифра в более 1 млрд гривен является "теорией". Выданные Чернышовым на посту министра приказы и распоряжения до сих пор остаются в силе.
Сам Чернышов не согласился с подозрением. Он сказал, что не видит объективных оснований для него, а в течение трех лет после обсуждаемых событий его ни разу не приглашали к процессуальным действиям.
Дело министра Алексея Чернышова: что известно
Журналист Михаил Ткач 19 июня заявил, что министр Чернышов оказался за границей после объявления подозрений его "соратникам" по делу о незаконном завладении землей в Киеве. В Министерстве национального единства объяснили, что чиновник находится в командировке в странах Европейского союза.
Источники издания "Украинская правда" в правоохранительных органах 21 июня сообщили, семья министра Чернышова покинула Украину также.
Алексей Чернышов 22 июня вернулся в Украину, а на следующий день лично пришел в НАБУ и получил подозрение в злоупотреблениях и получении неправомерной выгоды.
Народный депутат Ярослав Железняк отмечал, что подозрения по тому же делу получали также экс-советник Чернышова на посту министра регионального развития Максим Горбатюк, бывший государственный секретарь Минрегиона Василий Володин, застройщик Сергей Копыстыра и его доверенное лицо Олег Татаренко.