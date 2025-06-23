"Разобрался в ситуации": Чернышов пришел в НАБУ и получил подозрение

НАБУ и САП сообщили о подозрении вице-премьер-министру — министру национального единства Алексею Чернышеву в злоупотреблениях и получении неправомерной выгоды. Перед этим сам Чернышов сообщил, что пришел в НАБУ, чтобы разобраться в ситуации.

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Чернышов фигурирует в деле киевского девелопера относительно земли в Киеве под застройку. В производстве уже получили подозрения бывший советник Чернышова на посту министра регионального развития Максим Горбатюк, экс-государственный секретарь Минрегиона Василий Володин, застройщик Сергей Копыстыра, его доверенное лицо Олег Татаренко, напомнил народный депутат Ярослав Железняк.

В чем обвиняют Алексея Чернышева

Детективы НАБУ сообщили о подозрении вице-премьеру — министру национального единения Алексею Чернышеву в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере. Накануне он вернулся в Украину на фоне слухов, что скрывается от следствия.

Чернышеву сообщили о подозрении

По данным НАБУ, застройщик и его доверенное лицо разработали схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса.

К реализации схемы привлекли тогдашнего министра развития общин и территорий Украины (будущего вице-премьер-министра Украины), его советника, тогдашнего государственного секретаря министерства и директора государственного предприятия.

Министр, по данным НАБУ, создал условия для передачи земельного участка в управление указанному госпредприятию, государственный секретарь предоставил разрешение на совершение значительного хозяйственного обязательства, а директор госпредприятия незаконным способом заключила с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры.

НАБУ указывает, что застройщик должен был отдать государству часть будущих квартир в количестве, пропорциональном стоимости земельного участка. Чтобы свести это количество к минимуму, землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 млрд грн. Таким образом министр получил неправомерную выгоду в виде скидки на общую сумму более 14,5 млн грн.

По ходатайству НАБУ и САП на большую часть незаконно полученных квартир наложен арест.

О чем говорил Алексей Чернышов

Сам вице-премьер-министр Украины и министр национального единства Украины с 3 декабря 2024 года 22 июня сообщил, что вернулся домой после командировки и заявил, что "кампанию дискредитации" в СМИ "разберет по деталям". Тогда, напомним, украинские издания писали, что Чернышов уехал за границу на фоне коррупционного скандала. Впоследствии выехали его жена и сын. Об их возвращении в Украину не сообщалось.

Пост Алексея Чернышова о возвращении в Украину Фото: Алексей Чернышев / Facebook

23 июня Алексей Чернышов сообщил, что "было много слухов относительно возможных процессуальных действий по отношению ко мне", поэтому он лично прибыл в Национальное антикоррупционное бюро Украины, чтобы "разобраться в ситуации".

Пост Алексея Чернышева Фото: Алексей Чернышев / Facebook

"Моя позиция остается неизменной: все должно решаться законным способом, и правда должна возобладать. С уважением отношусь к работе всех наших правоохранительных органов. Открыт к взаимодействию", — написал министр.

Через несколько часов он сообщил, что имел "конструктивный" диалог с детективами НАБУ, который длился более 2 часов.

Пост Алексея Чернышева Фото: Алексей Чернышев / Facebook

"Благодарен за корректное и уважительное отношение. Заверил, что такой подход является взаимным и подтвердил готовность к полному сотрудничеству в юридической плоскости. Ознакомлюсь со всеми предоставленными документами", — коротко сообщил Чернышов. На сообщение о подозрении он еще не отреагировал.

Напомним, Фокус подробно писал об Алексее Чернышеве и о его внезапной командировке в Европу.