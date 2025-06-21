Жена и сын уехали: семья министра Чернышова покинула Украину, – СМИ

По данным журналистов, семья министра национального единства Алексея Чернышова выехала из Украины. Сам чиновник подозревается в схемах по завладению землей в Киеве и пребывает за границей.

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Источники издания "Украинская правда" ("УП") в правоохранительных органах утверждают, что 19 июня выехал сын Чернышова, а 20 июня — жена министра.

Народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк сообщил, что 19 июня НАБУ отправило секретариату Кабинета министров приглашение на Министерство национального единства Украины, чтобы 23 июня Чернышов явился для вручения подозрения.

Железняк отмечает, что приглашение на Чернышова было у премьер-министра Дениса Шмыгаля и других топ-чиновников Офиса президента уже к часу вопросов к правительству в Раде.

"Поэтому они и рассказывают о командировке "до конца недели", — заметил он.

Перед этим президент Украины Владимир Зеленский говорил о зарубежной командировке Чернышова в странах Евросоюза. После ее завершения чиновник якобы должен вернуться.

"То, что мне сказал Шмыгаль, у него командировка. У него две задачи были от меня, от правительства, от всех нас. Первое — открывать хабы в разных странах, второе — множественное гражданство. Насколько я понимаю, он эти две вещи делает", — заявил глава государства.

Журналист "УП" УП Михаил Ткач сообщал, что командировка Чернышова совпала с вручением подозрений его "соратникам". НАБУ и САП задержали двух соратников чиновника, один из которых был возле границы.

Чернышов не скрывает факта нахождения за границей. Еще 19 июня он отчитывался о встрече с президентом Европарламента Робертой Мецолой в Страсбурге.