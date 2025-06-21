Дружина і син поїхали: родина міністра Чернишова покинула Україну, — ЗМІ

За даними журналістів, родина міністра національної єдності Олексія Чернишова виїхала з України. Сам чиновник підозрюється у схемах із заволодіння землею в Києві та перебуває за кордоном.

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Джерела видання "Українська правда" ("УП") у правоохоронних органах стверджують, що 19 червня виїхав син Чернишова, а 20 червня — дружина міністра.

Народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк повідомив, що 19 червня НАБУ надіслало секретаріату Кабінету міністрів запрошення на Міністерство національної єдності України, щоб 23 червня Чернишов з'явився для вручення підозри.

Железняк зазначає, що запрошення на Чернишова було у прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та інших топчиновників Офісу президента вже до години запитань до уряду в Раді.

"Тому вони й розповідають про відрядження "до кінця тижня", — зауважив він.

Перед цим президент України Володимир Зеленський говорив про закордонне відрядження Чернишова до країн Євросоюзу. Після його завершення чиновник нібито має повернутися.

"Те, що мені сказав Шмигаль, у нього відрядження. У нього два завдання були від мене, від уряду, від усіх нас. Перше — відкривати хаби в різних країнах, друге — множинне громадянство. Наскільки я розумію, він ці дві речі робить", — заявив глава держави.

Журналіст "УП" УП Михайло Ткач повідомляв, що відрядження Чернишова збіглося з врученням підозр його "соратникам". НАБУ і САП затримали двох поплічників чиновника, один з яких був біля кордону.

Чернишов не приховує факту перебування за кордоном. Ще 19 червня він звітував про зустріч із президентом Європарламенту Робертою Мецолою у Страсбурзі.