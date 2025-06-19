Міністр Чернишов опинився за кордоном на тлі корупційної справи: у відомстві назвали причину

Міністр національної єдності України Олексій Чернишов не приїхав у Київ на форум "Human capital dimension at the URC 2025. Focusing on Return and Recovery" з-за кордону. Журналіст Михайло Ткач зауважив, що відрядження збіглося з врученням підозр його "соратникам".

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"Я нагадаю на минулому тижні НАБУ і САП затримали двох соратників Чернишова. Один з яких був вже біля кордону. Сам Чернишов на момент вручення підозр опинився у відрядженні за кордоном", — наголосив 17 червня він.

Олексій Чернишов виступив на форумі по відеозв'язку Фото: Олексій Чернишов / Facebook

Окрім того, журналіст пов’язав з цими подіями термінове й раптове призначення Руслана Кравченка новим генеральним прокурором. Зі слів Ткача, він "може, наприклад, взяти і забрати справу, в якій фігурує Чернишов, у НАБУ і САП і передати, наприклад, ДБР".

Журналіст наголосив, що міністр — "дуже близький до керівництва держави", адже єдиний з Кабміну був присутній на святкуванні Дня народження президента у 2021 році та на ювілеї керівника ОП того ж року.

Варто зауважити, що, за даними "Української правди", приблизно місяць тому у Чернишова провели обшуки. Антикорупційні органи повідомили про підозру п’яти особам. Слідчі встановили, що посадовці Міністерства розвитку громад та територій України в період, коли його очолював Чернишов, створили умови для реалізації схеми незаконного заволодіння землею у Києві. Збитки державі оцінили у понад мільярд гривень.

Що кажуть у Міністерстві національної єдності

У відповіді на запит "Інтерфакс-Україна" в Міннац'єдності заявили, що Чернишов перебуває у плановому відрядженні в країнах Євросоюзу.

"Відрядження проходить у штатному режимі. Звертаємо увагу, що подібні робочі поїздки є звичною частиною роботи віцепрем'єр-міністра", — запевнила пресслужба.

У ЗМІ додали, що соцмережі міністра свідчать про його перебування в Австрії та Чехії. Про те, що заявлений спікер форуму Чернишов 17 червня доєднається онлайн, стало відомо за день. 19 червня Верховна Рада не підтримала пропозицію викликати чиновника у парламент.

Сам Чернишов не приховує того, що досі перебуває за кордоном. 19 червня він повідомив про зустріч з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою у Страсбурзі.

Фото Олексія Чернишова з Робертою Мецолою Фото: Олексій Чернишов / Facebook

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