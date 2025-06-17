Верховна Рада призначила нового генерального прокурора України: що про нього відомо

35-річний Руслан Кравченко став новим генеральним прокурором України. За свою кар'єру вiн керував роботою команди прокурорів, які брали участь у резонансних кримінальних розслідуваннях.

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За призначення Кравченка генпрокурором проголосували 273 депутати, повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.

"Рада призначила Руслана Кравченко генеральним прокурором України. За — 273", — йдеться у повідомлені.

Руслан Кравченко, що про нього відомо

35-річний Руслан Кравченко народився в Сєвєродонецьку (до 2024-го, зараз Сіверськодонецьк) Луганської області. Був головою Київської обласної військової адміністрації (з 2023 до 2024). Очолював Бучанську окружну прокуратуру з 2021 року.

Раніше працював військовим прокурором у часи Анатолія Матіоса. У 2019–2020 роках він подавався на посаду прокурора САП, потім — брав участь в конкурсі на посаду керівника НАБУ. Нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня (23 серпня 2022).

Руслан Кравченко народився в Сєвєродонецьку Фото: Соцмережi

Руслан Кравченко був учасником команди у справі, де Януковича було визнано винним у державній зраді та пособництві у веденні війни.

Нагадаємо, колишнього генерального прокурора України Андрія Костіна призначили послом України в Нідерландах і постійним представником України при Організації із заборони хімічної зброї.

Фокус писав про те, що звільнення Андрія Костіна відбулось 31 жовтня 2024 року: тодішній генпрокурор написав заяву про відставку, яку підтримали нардепи у Верховній Раді.