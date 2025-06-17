Верховная Рада назначила нового Генерального прокурора Украины: что о нем известно

35-летний Руслан Кравченко стал новым Генеральным прокурором Украины. За свою карьеру он руководил работой команды прокуроров, которые участвовали в резонансных уголовных расследованиях.

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За назначение Кравченко генпрокурором проголосовали 273 депутата, сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк.

"Рада назначила Руслана Кравченко Генеральным прокурором Украины. За — 273", — говорится в сообщении.

Руслан Кравченко, что о нем известно

35-летний Руслан Кравченко родился в Северодонецке (до 2024-го, сейчас Северодонецк) Луганской области. Был главой Киевской областной военной администрации (с 2023 по 2024). Возглавлял Бучанскую окружную прокуратуру с 2021 года.

Ранее работал военным прокурором во времена Анатолия Матиоса. В 2019-2020 годах он подавался на должность прокурора САП, затем — участвовал в конкурсе на должность руководителя НАБУ. Награжден орденом "За заслуги" III степени (23 августа 2022 года).

Руслан Кравченко родился в Северодонецке Фото: Соцсети

Руслан Кравченко был участником команды по делу, где Янукович был признан виновным в государственной измене и пособничестве в ведении войны.

Напомним, бывшего генерального прокурора Украины Андрея Костина назначили послом Украины в Нидерландах и постоянным представителем Украины при Организации по запрещению химического оружия.

Фокус писал о том, что увольнение Андрея Костина состоялось 31 октября 2024 года: тогдашний генпрокурор написал заявление об отставке, которое поддержали нардепы в Верховной Раде.