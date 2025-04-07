Экс-генпрокурор Костин стал послом в Нидерландах: кого еще назначил Зеленский

Бывшего генерального прокурора Украины Андрея Костина назначили послом Украины в Нидерландах и постоянным представителем Украины при Организации по запрещению химического оружия.

Related video

Об этом говорится в указе №212/2025 на сайте Офиса президента.

Соответствующие документы президент Украины Владимир Зеленский подписал 7 апреля 2025 года.

"Назначить Костина Андрея Евгеньевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Королевстве Нидерланды", — говорится в указе.

Кроме этого, экс-генпрокурор стал постоянным представителем Украины при Организации по запрещению химического оружия, о чем также стало известно из указа №213/2025 7 апреля.

Ранее слухи публично подтвердил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram-канале. 13 декабря политик написал, что Костин может стать послом в Нидерландах.

Пока реакции самого Костина на его назначение в соцсетях нет.

Увольнение генпрокурора Костина — детали

Увольнение Андрея Костина состоялось 31 октября 2024 года: тогдашний генпрокурор написал заявление об отставке, которое поддержали нардепы в Верховной Раде. Документ появился после скандала с коррупцией в медико-санитарной экспертной комиссии (МСЭК) Хмельницкой области. Правоохранители задержали руководительницу Хмельницкой МСЭК Татьяну Крупу, которую заподозрили в получении взяток и у которой дома нашли более 6 млн долл. наличными. Впоследствии расследователи выяснили, что значительная часть прокуроров, которыми в то время руководил Костин, оформили инвалидности различной степени и получали дополнительные выплаты от государства.

Другие назначения Зеленского за 7 апреля:

Андрей Мельник назначен представителем Украины в ООН;

назначен представителем Украины в ООН; Александр Нечитайло назначен послом в Китае;

назначен послом в Китае; Алексей Гавриш назначен послом в Норвегии;

назначен послом в Норвегии; Юрий Клименко — посол в Аргентине и по совместительству посол в Парагвае;

— посол в Аргентине и по совместительству посол в Парагвае; Виктор Майко — посол в Казахстане;

— посол в Казахстане; Михаил Видойник — посол в Финляндии;

— посол в Финляндии; Роман Горяйнов — посол в Ливане.

Напомним, уже на следующей неделе Киев отправит свою команду в Вашингтон, где должны начаться новые переговоры между Украиной и США по обновленному проекту соглашения о полезных ископаемых, о чем рассказала Юлия Свириденко 6 апреля.

Также Фокус писал о том, что украинский олимпийский чемпион и народный депутат Жан Беленюк во время пробежки возле Капитолия нашел 100 долларов (около 4 тысяч гривен).