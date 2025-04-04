"Куда платить налог?": Жан Беленюк показал, что нашел возле Капитолия в США (фото)

Украинский олимпийский чемпион и народный депутат Жан Беленюк во время пробежки возле Капитолия нашел 100 долларов (около 4 тысяч гривен).

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Об этом он рассказал на своих страницах в Facebook и Instagram 4 апреля.

"Выйдя после рабочего дня на пробежку, неподалеку Капитолия, нашел 100$. Вывод — бегать полезно", — написал борец греко-римского стиля, показавшись с находкой.

Жан Беленюк нашел возле Капитолия 100 долларов Фото: Zhan Beleniuk/Facebook

Более того, нардеп пошутил о том, куда платить налог с найденных средств.

"Куда платить налог и в какой валюте?", — с иронией обратился Беленюк к Даниилу Гетманцеву, главе комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Что Жан Беленюк делает в Вашингтоне

Украинский нардеп рассказал, что путешествие в США — часть американской программы "Open World" ("Открытый мир"), которая создана для того, чтобы налаживать коммуникацию между странами. Программа позволяет воочию увидеть, как работает американская политика, познакомиться с местной культурой и пообщаться с людьми, которые влияют на принятие решений.

"Интересно, что "Открытый мир" — это единственная программа обменов, которая работает на уровне законодательной ветви власти США, и каждый год ее финансирует Конгресс США", — написал олимпийский чемпион.

Жан Беленюк пообещал впоследствии поделиться результатами поездки.

Жан Беленюк в США

Напомним, Жан Беленюк, который в 2024 выиграл бронзовую медаль на Олимпийских играх, заявил, что его обокрали на соревнованиях в Париже.

Также Фокус писал о том, что в ноябре 2022 года олимпийский чемпион и народный депутат Украины Жан Беленюк написал официальное заявление, в котором попросил забрать его из состава Национального олимпийского комитета Украины (НОК).