"Куди сплачувати податок?": Жан Беленюк показав, що знайшов біля Капітолія в США (фото)

Український олімпійський чемпіон та народний депутат Жан Беленюк під час пробіжки біля Капітолія знайшов 100 доларів (близько 4 тисяч гривень).

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Про це він розповів на своїх сторінках у Facebook та Instagram 4 квітня.

"Вийшовши після робочого дня на пробіжку, неподалік Капітолія, знайшов 100$. Висновок — бігати корисно", — написав борець греко-римського стилю, показавшись із знахідкою.

Жан Беленюк знайшов біля Капітолія 100 доларів Фото: Zhan Beleniuk/Facebook

Ба більше, нардеп пожартував про те, куди сплачувати податок зі знайдених коштів.

"Куди сплачувати податок і в якій валюті?", — з іронією звернувся Беленюк до Данила Гетманцева, голови комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

Що Жан Беленюк робить у Вашингтоні

Український нардеп розповів, що подорож до США — частина американської програми "Open World" ("Відкритий світ"), яка створена для того, щоб налагоджувати комунікацію між країнами. Програма дає змогу на власні очі побачити, як працює американська політика, познайомитися з місцевою культурою та поспілкуватися з людьми, які впливають на ухвалення рішень.

"Цікаво, що "Відкритий світ" — це єдина програма обмінів, яка працює на рівні законодавчої гілки влади США, і щороку її фінансує Конгрес США", — написав олімпійський чемпіон.

Жан Беленюк пообіцяв згодом поділитися результатами поїздки.

Жан Беленюк у США

Нагадаємо, Жан Беленюк, який у 2024 виграв бронзову медаль на Олімпійських іграх, заявив, що його обікрали на змаганнях у Парижі.

Також Фокус писав про те, що в листопаді 2022 олімпійський чемпіон та народний депутат України Жан Беленюк написав офіційну заяву, у якій попросив забрати його зі складу Національного олімпійського комітету України (НОК).