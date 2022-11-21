"НОК у руках регіоналів": Беленюк йде з Національного олімпійського комітету

За словами нардепа та олімпійського чемпіона, наразі у НОК перебувають 80% чиновників, які не мають до спорту жодного відношення.

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Олімпійський чемпіон та народний депутат України Жан Беленюк написав офіційну заяву, в якій попросив забрати його зі складу Національного олімпійського комітету України (НОК). Документ опубліковано на Facebook нардепа.

Своє рішення він прокоментував словами: "У такому НОК не можу собі дозволити затриматися надовго". Але під публікацією він залишив посилання на текст з докладнішими поясненнями.

На думку Беленюка, в олімпійському комітеті зараз сидять 80% чиновників, які не мають жодного відношення до спорту. Крім того, НОК опинився в руках у колишніх членів "Партії регіонів".

"НОК у "надійних" регіоналівських руках. Все, як у старі недобрі часи — "розвели, як кошенят". Схоже, Шуфрич з Суркісом, виконували лише функцію громовідводу", — пише Беленюк.

За його словами, поки суспільство справедливо обурювалося їхніми прізвищами у списку, новообраний президент Вадим Гутцайт привів до олімпійського комітету "золоту команду", більшість членів якої з забороненої ОПЗЖ та "Партії регіонів".

"Звичайно, спорт зараз не на часі, але чи на часі волокти на керівні посади всіх зашкварених та дискредитованих?! Якщо партію ОПЗЖ заборонили, то чому досі не заборонили її колишнім членам пхати свій ніс у владу, чи то політичну, чи спортивну?!" — обурюється олімпійський чемпіон.

Далі Беленюк наводить список чиновників у НОК та вказує їхні зв'язки у політичних та бізнесових колах. Серед них колишні "регіонали" Олександр Волков, Олександр Герега, Роман Мулик, Мирослав Карабін, Ігор Лисов, Олександр Удовиченко та інші. У списку також і колишні члени з фракції ОПЗЖ — Андрій Вінграновський та його дружина Юлія Льовочкіна, Олег Корбан, Олександр Симоненко та інші.

Наприкінці своєї публікації Беленюк виклав колаж з підписом "Проросійські політики повертаються".

Раніше олімпійський чемпіон та народний депутат Жан Беленюк планував претендувати на посаду президента Національного олімпійського комітету України після відходу Сергія Бубки. Заявку на участь у виборах нардеп подав 31 жовтня.

Колишній тренер футбольної збірної України Андрій Шевченко 18 листопада повідомив, що йде з Національного олімпійського комітету. За його словами, не може залишитися в НОК при його поточному складі.