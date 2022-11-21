"НОК в руках регионалов": Беленюк уходит из Национального олимпийского комитета

По словам нардепа и олимпийского чемпиона, на данный момент в НОК находятся 80% чиновников, которые не имеют к спорту никакого отношения.

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Олимпийский чемпион и народный депутат Украины Жан Беленюк написал официальное заявление, в котором попросил исключить его из состава Национального олимпийского комитета Украины (НОК). Документ опубликован на Facebook нардепа.

Свое решение он прокомментировал словами: "В "таком" НОК не могу себе позволить задержаться надолго". Но под публикацией он оставил ссылку на текст с более подробными объяснениями.

По мнению Беленюка, в олимпийском комитете в настоящее время сидят 80% чиновников, которые не имеют никакого отношения к спорту. Кроме того, НОК оказался в руках у бывших членов из "Партии регионов".

"НОК в "надежных" ригионаловских руках. Все, как в старые недобрые времена — "развели, как котят". Похоже, Шуфрич с Суркисом, выполняли лишь функцию громоотвода", — пишет Беленюк.

По его словам, пока общество справедливо возмущалось их фамилиями в списке, новоизбранный президент Вадим Гутцайт привел в олимпийский комитет "золотую команду", большинство членов которой из запрещенной ОПЗЖ и "Партии регионов".

"Конечно, спорт сейчас не ко времени, но разве время тащить на руководящие должности всех зашкваренных и дискредитированных?! Если партию ОПЗЖ запретили, то почему до сих пор не запретили ее бывшим членам совать свой нос во власть, будь-то политическую или спортивную?!" — возмущается олимпийский чемпион.

Далее Беленюк приводит список чиновников в НОК и указывает их связи в политических и бизнес кругах. Среди них бывшие "регионалы" Александр Волков, Александр Герега, Роман Мулик, Мирослав Карабин, Игорь Лисов, Александ Удовиченко и другие. В списке также и бывшие члены из фракции ОПЗЖ — Андрей Винграновский и его жена Юлия Левочкина, Олег Корбан, Александр Симоненко и другие.

В конце своей публикации Беленюк выложил коллаж с подписью "Пророссийские политики возвращаются".

Ранее олимпийский чемпион и народный депутат Жан Беленюк планировал претендовать на должность президента Национального олимпийского комитета Украины после ухода Сергея Бубки. Заявку на участие в выборах нардеп подал 31 октября.

Бывший тренер футбольной сборной Украины Андрей Шевченко 18 ноября сообщил, что уходит из Национального олимпийского комитета. По его словам не может остаться в НОК при его текущем составе.