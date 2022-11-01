Борец Жан Беленюк хочет заменить Бубку на посту главы Национального олимпийского комитета

В конце 2022 года пройдут выборы нового президента НОК Украины. Последние 17 лет спортивную организацию возглавлял Сергей Бубка.

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В конце текущего года пройдут выборы нового президента Национального олимпийского комитета Украины. На место главы спортивной организации планирует претендовать олимпийский чемпион, борец греко-римского стиля и народный депутат Жан Беленюк. Об этом он написал у себя в Facebook.

"Меня возмутили многочисленные сообщения от коллег из спортивного сообщества, что на ассамблее НОК в этом году некоторые люди хотят устроить выборы без выбора. Мы имеем право выбирать и имеем право быть избранными, законным путем, честно, в конкурентной борьбе! Я иду на выборы президента НОК, это серьезный вызов системе", –– в частности, написал он.

Действующим президентом НОК Украины является чемпион Европы и мира, 35-разовый мировой рекордсмен, выдающийся украинский легкоатлет по прыжкам с шестом Сергей Бубка. Эту должность он занимает на протяжении последних 17 лет.

Портал Sport.ua пишет, что Бубка не намерен подавать свою кандидатуру для участия в выборах в этом году.

Вместо него на должность будет претендовать Беленюк, а также, по сведениям некоторых СМИ, министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт. Сам Гутцайт эту информацию пока не комментировал.

Беленюк, в свою очередь, рассказал изданию "Суспільне Спорт", что ранее ходили слухи об альтернативных кандидатах на должность президента НОК, которых спортсмен готов был бы поддержать. Однако в конце концов они отказались от идеи претендовать на место главы организации.

В итоге 31 октября Беленюк сам подал заявку для участия в выборах.

"Подача заявок должна была состояться до 31 октября, так что в НОКе должны знать, кто уже подался. Но это пока не объявлено", –– прокомментировал он.

По его словам, одна из причин, по которой он решил баллотироваться, как раз то, что НОК стал абсолютно непрозрачной организацией.

"Все происходит подковерно. Я не знаю, что им скрывать", –– добавил он.

Напомним, в августе прошлого года Жан Беленюк победил в схватке за золото Олимпиады в Токио в категории до 87 кг. В итоге эта медаль стала единственной золотой в активе украинской команды.

После этого известный украинский спортсмен пожаловался на расизм в Киеве. В центре столицы неизвестные пытались спровоцировать его на драку и оскорбляли, спрашивая, когда он уедет в Африку.