"Вали в Африку": депутат Беленюк пожаловался на расизм в Киеве

Олимпийский чемпион рассказал, что несмотря на попытку спровоцировать конфликт, драки все-таки удалось избежать

Народный депутат Украины и олимпийский чемпион по борьбе в греко-римском стиле Жан Беленюк рассказал, что в центре Киева неизвестные пытались спровоцировать его на драку. Об этом 30-летний спортсмен написал на своей странице в Instagram.

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По словам Беленюка, его обозвали обезьяной и спрашивали, когда он уедет в Африку.

"Несколько минут назад, неизвестные мне молодые люди, подойдя ко мне в центре Киева (Печерск), пытались спровоцировать конфликт! Выкрикивая обидные вещи типа: "черная обезьяна что-то знает о патриотизме?!" и "вали в Африку!". Слава Богу, до драки дело не дошло, поэтому со мной все нормально", — рассказал Беленюк.

Жан Беленюк также озвучил несколько вопросов по мотивам инцидента.

1. Мне интересно, украинец ли я для своей страны и какие критерии патриотизма в ней существуют?

2. Насколько Олимпийский чемпион может чувствовать себя безопасно в своей родной стране и родном городе?

3. Нормально ли в европейском государстве слышать обидные вещи людям, которые кладут жизнь ради ее прославления?

В комментариях к этому посту коллегу поддержал олимпийский чемпион Рио-Де-Жанейро, гимнаст Олег Верняев, который написал: "Проходил это 4 года назад, прекрасно понимаю тебя". Что именно он имел в виду, Верняев не детализировал.

Напомним, что по итогам Олимпийских игр в Токио сборная Украины выиграла только одну золотую медаль, благодаря успешному выступлению Жана Беленюка в греко-римской борьбе (до 87 кг). Помимо золота, наши спортсмены выиграли 6 серебряных и 12 бронзовых медалей. Это 16-й результат по общему количеству наград в медальном зачете.

После выигранного золота Беленюк не сдерживал слез на флеш-интервью: он рассказал, что за три недели до старта Олимпиады получил серьезную травму и был в шаге от того, чтобы отказаться от выступлений в Токио.