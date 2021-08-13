"Вали в Африку": депутат Беленюк поскаржився на расизм у Києві

Олімпійський чемпіон Токіо Жан Беленюк розповів про інцидент, який трапився з ним у центрі столиці України.

Народний депутат України й олімпійський чемпіон із боротьби в греко-римському стилі Жан Беленюк розповів, що в центрі Києва невідомі намагалися спровокувати його на бійку. Про це 30-річний спортсмен написав на своїй сторінці в Instagram.

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За словами Беленюка, його обізвали мавпою і питали, коли він поїде в Африку.

"Кілька хвилин тому, невідомі мені молоді люди, підійшовши до мене в центрі Києва (Печерськ), намагалися спровокувати конфлікт! Викрикуючи образливі речі на кшталт: "чорна мавпа щось знає про патріотизм?!" і "вали в Африку!". Слава Богу, до бійки справа не дійшла, тому зі мною все нормально", — розповів Беленюк.

Жан Беленюк також озвучив кілька питань за мотивами інциденту.

1. Мені цікаво, чи українець я для своєї країни і які критерії патріотизму в ній існують?

2. Наскільки Олімпійський чемпіон може почуватися безпечно в своїй рідній країні і рідному місті?

3. Чи нормально в європейській державі чути образливі речі людям, які кладуть життя заради її прославлення?

У коментарях до цього допису колегу підтримав олімпійський чемпіон Ріо-Де-Жанейро, гімнаст Олег Верняєв, який написав: "Проходив це 4 роки тому, прекрасно розумію тебе". Що саме він мав на увазі, Верняєв не деталізував.

Нагадаємо, що за підсумками Олімпійських ігор у Токіо збірна України виграла тільки одну золоту медаль, завдяки успішному виступу Жана Беленюка в греко-римській боротьбі (до 87 кг). Крім золота, наші спортсмени виграли 6 срібних і 12 бронзових медалей. Це 16-й результат за загальною кількістю нагород у медальному заліку.

Після виграного золота Беленюк не стримував сліз на флеш-інтерв'ю: він розповів, що за три тижні до старту Олімпіади отримав серйозну травму і був за крок від того, щоб відмовитися від виступів у Токіо.