Борець Жан Беленюк хоче замінити Бубку на посаді голови Національного олімпійського комітету

Наприкінці 2022 року відбудуться вибори нового президента НОК України. Останні 17 років спортивну організацію очолював Сергій Бубка.

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Наприкінці поточного року відбудуться вибори нового президента Національного олімпійського комітету України. На місце голови спортивної організації планує претендувати олімпійський чемпіон, борець греко-римського стилю та народний депутат Жан Беленюк. Про це він написав у себе у Facebook.

"Мене обурили численні повідомлення від колег зі спортивної спільноти, що на асамблеї НОК цього року деякі люди хочуть влаштувати вибори без вибору. Ми маємо право обирати й маємо право бути обраними законним шляхом, чесно, у конкурентній боротьбі! Я йду на вибори президента! НОК, це серйозний виклик системі", — зокрема, написав він.

Чинним президентом НОК України є чемпіон Європи та світу, 35-разовий світовий рекордсмен, видатний український легкоатлет зі стрибків із жердиною Сергій Бубка. Цю посаду він обіймає протягом останніх 17 років.

Портал Sport.ua пише, що Бубка не має наміру подавати свою кандидатуру для участі у виборах цього року.

Натомість на посаду претендуватиме Беленюк, а також, за даними деяких ЗМІ, міністр молоді й спорту України Вадим Гутцайт. Сам Гутцайт цю інформацію наразі не коментував.

Біленюк, зі свого боку, розповів виданню "Суспільне Спорт", що раніше ходили чутки про альтернативних кандидатів на посаду президента НОК, яких спортсмен був би готовий підтримати. Однак, зрештою, вони відмовилися від ідеї претендувати на місце голови організації.

У результаті 31 жовтня Беленюк сам подав заявку на участь у виборах.

"Подання заявок мало відбутися до 31 жовтня, так що в НОКу повинні знати, хто вже подався. Але це поки не оголошено", — прокоментував він.

За його словами, одна з причин, через яку він вирішив балотуватися, саме те, що НОК став абсолютно непрозорою організацією.

"Усе відбувається підкилимно. Я не знаю, що їм приховувати", –– додав він.

Нагадаємо, у серпні минулого року Жан Беленюк переміг у боротьбі за золото Олімпіади в Токіо у категорії до 87 кг. У результаті ця медаль стала єдиною золотою в активі української команди.

Після цього відомий український спортсмен поскаржився на расизм у Києві. У центрі столиці невідомі намагалися спровокувати його на бійку й ображали, питаючи, коли він поїде в Африку.