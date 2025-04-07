Ексгенпрокурор Костін став послом у Нідерландах: кого ще призначив Зеленський

Колишнього генерального прокурора України Андрія Костіна призначили послом України в Нідерландах і постійним представником України при Організації із заборони хімічної зброї.

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Про це йдеться в указі №212/2025 на сайті Офісу президента.

Відповідні документи президент України Володиимир Зеленський підписав 7 квітня 2025 року.

"Призначити Костіна Андрія Євгеновича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Королівстві Нідерланди", — йдеться в указі.

Окрім цього, ексгенпрокурор став постійним представником України при Організації по забороні хімічної зброї, про що також стало відомо з указу №213/2025 7 квітня.

Раніше чутки публічно підтвердив народний депутат Ярослав Железняк в Telegram-каналі. 13 грудня політик написав, що Костін може стати послом в Нідерландах.

Наразі реакції самого Костіна на його призначення в соцмережах немає.

Звільнення генпрокурора Костіна — деталі

Звільнення Андрія Костіна відбулось 31 жовтня 2024 року: тодішній генпрокурор написав заяву про відставку, яку підтримали нардепи у Верховній Раді. Документ з'явився після скандалу з корупцією в медико-санітарній експертній комісії (МСЕК) Хмельницької області. Правоохоронці затримали очільницю Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу, яку запідозрили в отриманні хабарів та в якої вдома знайшли понад 6 млн дол. готівкою. Згодом розслідувачі з'ясували, що значна частина прокурорів, якими на той час керував Костін, оформили інвалідності різного ступеня та отримували додаткові виплати від держави.

Інші призначення Зеленського за 7 квітня:

Андрія Мельника призначено представником України в ООН;

призначено представником України в ООН; Олександра Нечитайла призначено послом у Китаї;

призначено послом у Китаї; Олексія Гавриша призначено послом у Норвегії;

призначено послом у Норвегії; Юрій Клименко — посол в Аргентині та за сумісництвом посол у Парагваї;

— посол в Аргентині та за сумісництвом посол у Парагваї; Віктор Майко — посол у Казахстані;

— посол у Казахстані; Михайло Видойник — посол у Фінляндії;

— посол у Фінляндії; Роман Горяйнов — посол у Лівані.

Нагадаємо, уже наступного тижня Київ відправить свою команду до Вашингтона, де мають розпочатися нові переговори між Україною та США щодо оновленого проєкту угоди про корисні копалини, про що розповіла Юлія Свириденко 6 квітня.

Також Фокус писав про те, що український олімпійський чемпіон та народний депутат Жан Беленюк під час пробіжки біля Капітолія знайшов 100 доларів (близько 4 тисяч гривень).