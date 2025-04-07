Ексгенпрокурор Костін став послом у Нідерландах: кого ще призначив Зеленський
Колишнього генерального прокурора України Андрія Костіна призначили послом України в Нідерландах і постійним представником України при Організації із заборони хімічної зброї.
Про це йдеться в указі №212/2025 на сайті Офісу президента.
Відповідні документи президент України Володиимир Зеленський підписав 7 квітня 2025 року.
"Призначити Костіна Андрія Євгеновича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Королівстві Нідерланди", — йдеться в указі.
Окрім цього, ексгенпрокурор став постійним представником України при Організації по забороні хімічної зброї, про що також стало відомо з указу №213/2025 7 квітня.
Раніше чутки публічно підтвердив народний депутат Ярослав Железняк в Telegram-каналі. 13 грудня політик написав, що Костін може стати послом в Нідерландах.
Наразі реакції самого Костіна на його призначення в соцмережах немає.
Звільнення генпрокурора Костіна — деталі
Звільнення Андрія Костіна відбулось 31 жовтня 2024 року: тодішній генпрокурор написав заяву про відставку, яку підтримали нардепи у Верховній Раді. Документ з'явився після скандалу з корупцією в медико-санітарній експертній комісії (МСЕК) Хмельницької області. Правоохоронці затримали очільницю Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу, яку запідозрили в отриманні хабарів та в якої вдома знайшли понад 6 млн дол. готівкою. Згодом розслідувачі з'ясували, що значна частина прокурорів, якими на той час керував Костін, оформили інвалідності різного ступеня та отримували додаткові виплати від держави.
Інші призначення Зеленського за 7 квітня:
- Андрія Мельника призначено представником України в ООН;
- Олександра Нечитайла призначено послом у Китаї;
- Олексія Гавриша призначено послом у Норвегії;
- Юрій Клименко — посол в Аргентині та за сумісництвом посол у Парагваї;
- Віктор Майко — посол у Казахстані;
- Михайло Видойник — посол у Фінляндії;
- Роман Горяйнов — посол у Лівані.
Нагадаємо, уже наступного тижня Київ відправить свою команду до Вашингтона, де мають розпочатися нові переговори між Україною та США щодо оновленого проєкту угоди про корисні копалини, про що розповіла Юлія Свириденко 6 квітня.
Також Фокус писав про те, що український олімпійський чемпіон та народний депутат Жан Беленюк під час пробіжки біля Капітолія знайшов 100 доларів (близько 4 тисяч гривень).