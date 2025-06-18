"Секретар дерибану землі" в Києві: Олесь Довгий вирішив скласти мандат нардепа (відео)

Позафракційний народний депутат Олесь Довгий написав заяву про складання мандата. Журналісти-розслідувачі згадали про його участь у наймасштабніших земельних схемах у столиці.

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Своє рішення піти з Ради Олесь Довгий пояснив тим, що більше не бачить можливості бути продуктивним у парламенті. Довгий не планує балотуватися і обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, повідомив він у Facebook.

Водночас політик пише, що "зробив чимало добрих справ" разом із виборцями.

Олесь Довгий написав заяву про складання мандата депутата

"Подолали кілька хвиль ковіду, пліч-о-пліч стали надійним тилом для наших захисників, підтримали сотні вимушених переселенців, разом варили куліш і плели маскувальні сітки, будували місця для відпочинку дітей і реабілітації", — відзвітував Довгий.

Нардеп обіцяє продовжувати допомагати ЗСУ, розвивати соціальні та благодійні проекти. Про що конкретно йдеться, він не уточнив.

Заяву Довгого розгляне Комітет Ради з регламенту, депутатської етики та організації роботи і далі буде голосування в залі парламенту.

"Секретар дерибану часів Черновецького": чим прославився Олесь Довгий?

Проєкт BIHUS.Info називає Олеся Довгого "диригентом голосами" під час наймасштабніших земельних дерибанів у Києві. Він був секретарем Київради часів мера Леоніда Черновецького.

Київрада роздала щонайменше 1500 гектарів землі за Олеся Довгого

"Саме при ньому Київрада роздала щонайменше 1500 гектарів землі тільки за одне засідання. Зелені зони починали забудовуватися", — уточнюють журналісти.

За часів Черновецького і Довгого розквітали схеми фейкових кооперативів або студентів, які нібито хотіли отримати земельні ділянки в Києві, додав проєкт.

"Родина Довгих теж не залишилася без нічого. Сестра приватизувала будинок на вулиці Рейтарській, а пов'язана фірма отримала в оренду ділянку за 100 метрів від Софії Київської. Попри благодійність Довгого, наслідки схем кияни пожинають і досі", — йдеться в сюжеті.

Нагадаємо, нардепка від "Слуги народу" Ганна Колесник нещодавно теж склала мандат. Вона прославилася скандалом із внесенням недостовірних даних до електронної декларації.

Народна депутатка від "Батьківщини" Альона Шкрум подавала заяву про складання депутатських повноважень у грудні минулого року. Політикиня вирішила обійняти посаду заступника міністра розвитку громад і територій.