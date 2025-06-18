"Секретарь дерибана земли" в Киеве: Олесь Довгий решил сложить мандат нардепа (видео)

Внефракционный народный депутат Олесь Довгий написал заявление о сложении мандата. Журналисты-расследователи вспомнили о его участии в самых масштабных земельных схемах в столице.

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Свое решение уйти из Рады Олесь Довгий объяснил тем, что больше не видит возможности быть продуктивным в парламенте. Довгий не планирует баллотироваться и занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, сообщил он в Facebook.

Одновременно политик пишет, что "сделал немало добрых дел" вместе с избирателями.

Олесь Довгий написал заявление о сложении мандата депутата

"Преодолели несколько волн ковида, бок о бок стали надежным тылом для наших защитников, поддержали сотни вынужденных переселенцев, вместе варили кулеш и плели маскировочные сетки, строили места для отдыха детей и реабилитации", — отчитался Довгий.

Нардеп обещает продолжать помогать ВСУ, развивать социальные и благотворительные проекты. О чем конкретно идет речь, он не уточнил.

Заявление Довгого рассмотрит Комитет Рады по регламенту, депутатской этике и организации работы и далее будет голосование в зале парламента.

"Секретарь дерибана времен Черновецкого": чем прославился Олесь Довгий?

Проект BIHUS.Info называет Олеся Довгого "дирижером голосами" во время самых масштабных земельных дерибанов в Киеве. Он был секретарем Киевсовета времен мэра Леонида Черновецкого.

Киевсовет раздал по меньшей мере 1500 гектаров земли при Олесе Довгом

"Именно при нем Киевсовет раздал по меньшей мере 1500 гектаров земли только за одно заседание. Зеленые зоны начинали застраиваться", — уточняют журналисты.

Во времена Черновецкого и Довгого расцветали схемы фейковых кооперативов или студентов, которые якобы хотели получить земельные участки в Киеве, добавил проект.

"Семья Довгих тоже не осталась без ничего. Сестра приватизировала дом на улице Рейтарской, а связанная фирма получила в аренду участок в 100 метрах от Софии Киевской. Несмотря на благотворительность Довгого, последствия схем киевляне пожинают до сих пор", — говорится в сюжете.

Напомним, нардеп от "Слуги народа" Анна Колесник недавно тоже сложила мандат. Она прославилась скандалом с внесением недостоверных данных в электронную декларацию.

Народный депутат от "Батькивщины" Алена Шкрум подавала заявление о сложении депутатских полномочий в декабре прошлого года. Политик решила занять должность заместителя министра развития общин и территорий.