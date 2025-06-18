"Секретарь дерибана земли" в Киеве: Олесь Довгий решил сложить мандат нардепа (видео)
Внефракционный народный депутат Олесь Довгий написал заявление о сложении мандата. Журналисты-расследователи вспомнили о его участии в самых масштабных земельных схемах в столице.
Свое решение уйти из Рады Олесь Довгий объяснил тем, что больше не видит возможности быть продуктивным в парламенте. Довгий не планирует баллотироваться и занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, сообщил он в Facebook.
Одновременно политик пишет, что "сделал немало добрых дел" вместе с избирателями.
"Преодолели несколько волн ковида, бок о бок стали надежным тылом для наших защитников, поддержали сотни вынужденных переселенцев, вместе варили кулеш и плели маскировочные сетки, строили места для отдыха детей и реабилитации", — отчитался Довгий.
Нардеп обещает продолжать помогать ВСУ, развивать социальные и благотворительные проекты. О чем конкретно идет речь, он не уточнил.
Заявление Довгого рассмотрит Комитет Рады по регламенту, депутатской этике и организации работы и далее будет голосование в зале парламента.
"Секретарь дерибана времен Черновецкого": чем прославился Олесь Довгий?
Проект BIHUS.Info называет Олеся Довгого "дирижером голосами" во время самых масштабных земельных дерибанов в Киеве. Он был секретарем Киевсовета времен мэра Леонида Черновецкого.
"Именно при нем Киевсовет раздал по меньшей мере 1500 гектаров земли только за одно заседание. Зеленые зоны начинали застраиваться", — уточняют журналисты.
Во времена Черновецкого и Довгого расцветали схемы фейковых кооперативов или студентов, которые якобы хотели получить земельные участки в Киеве, добавил проект.
"Семья Довгих тоже не осталась без ничего. Сестра приватизировала дом на улице Рейтарской, а связанная фирма получила в аренду участок в 100 метрах от Софии Киевской. Несмотря на благотворительность Довгого, последствия схем киевляне пожинают до сих пор", — говорится в сюжете.
Напомним, нардеп от "Слуги народа" Анна Колесник недавно тоже сложила мандат. Она прославилась скандалом с внесением недостоверных данных в электронную декларацию.
Народный депутат от "Батькивщины" Алена Шкрум подавала заявление о сложении депутатских полномочий в декабре прошлого года. Политик решила занять должность заместителя министра развития общин и территорий.