Призывала "валить из Украины": нардеп от "Слуги народа" Анна Колесник сложила мандат

Народный депутат от "Слуги народа" Анна Колесник решила сложить мандат. В Раде она не появлялась с марта и прославилась скандалом с электронными декларациями.

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Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике единогласно поддержал ее заявление.

Колесник подала заявление на сложение депутатских полномочий 12 мая текущего года. Комитет рассмотрел ее и рекомендовал Раде принять в целом 2 июня.

По данным движения "Чесно", нардеп не появлялась в парламенте с 12 марта 2025 года. Если народные депутаты проголосуют за соответствующее постановление, Колесник завершит работу в Раде.

Место Колесник в Верховной Раде, как указывают активисты, могут занять Дмитрий Слинько и Роман Кравец, получивший известность как администратор Telegram-канала "Джокер".

Чем прославилась Анна Колесник?

В октябре 2022 года Колесник получила подозрение от детективов НАБУ за внесение ложных сведений в электронную декларацию на более чем 4,4 миллиона гривен. В документе не были отражены данные об аренде квартир в Киеве, доле в помещении в Харькове и автомобиле.

Высший антикоррупционный суд весной 2023 года признал ее виновной и оштрафовал на 1342 гривны за пропуск судебного заседания. По истечении срока давности депутата освободили от наказания.

До начала полномасштабного российского вторжения политик оказалась в центре скандала. При обсуждении угрозы атак ВС РФ она переписывалась со знакомыми и советовала им "валить из этой страны".

Нардеп говорила, что в переписке сообщалось не об опасениях по поводу российского вторжения, а о поездке на майские праздники.

Напомним, в декабре 2024 года народный депутат Украины от "Батькивщини" Алена Шкрум подала заявление о сложении мандата.

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