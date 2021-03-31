"Надо сваливать из этой страны": нардеп от "Слуги народа" объяснила свою переписку в Раде

Сперва парламентарий объявила, что переписка касалась отдыха за границей, а потом решила удалить свой пост.

Народный депутат от "Слуги народа" Анна Колесник, которая оскандалилась перепиской в Верховной Раде, объяснила на своей странице в Facebook, что речь идет о поездке "на майские праздники".

Позже, нардеп решила удалить пост, однако сохранились скриншоты.

"На самом деле речь идет об отдыхе на майские праздники, а не о том, что я собралась покидать страну совсем. Я живой человек и имею право на отдых, как и каждый. Люблю свою страну и в другую уезжать не собираюсь", — писала Колесник.

Позже она опубликовала еще один пост об этой ситуации, но только "для друзей".

Колесник заявила, что связь с докладом Хомчака и якобы выезд за Украину не связаны между собой. Она пишет, что сообщение было связано не с эмиграцией, а об отдыхе на майские праздники.

"Я патриот своей страны и, конечно же, не собираюсь ее покидать! Мы пришли в парламент работать и менять страну на лучшее — этим я занималась и буду заниматься в Верховной Раде", — сообщила она.

Движение "ЧЕСНО" сообщает, что на выборах президента Украины в 2019 году Колесник была доверенным лицом Владимира Зеленского по округу в Харьковской области. Ее избрали нардепом как №94 в списке партии "Слуга народа". Член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Напомним, в телефонной переписке с абонентом по имени Стас Колесник сообщила, что слушает выступление главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака и что "надо уезжать из Украины". Эту переписку сфотографировал во время заседания ВРУ, которое состоялось 30 марта, корреспондент издания "Буквы". Во время вчерашнего выступления в ВРУ Хомчак заявил о том, что Россия наращивает войска возле границы Украины.

Напомним, в феврале народный депутат Украины от партии "Оппозиционный блок" Муса Магомедов якобы отвлекся на интимную переписку во время заседания Верховной Рады. В опубликованном ролике народный депутат держит в руках смартфон, на котором высвечиваются сообщения личного характера, собеседник на экране подписан Олегом.