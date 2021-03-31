"Надо сваливать из этой страны", - нардеп от "Слуги народа" Колесник (фото)

О том, что "стоит уезжать из Украины" депутат написала во время выступления Хомчака, который рассказывал о накапливающей возле нашей границы войска России.

Народный депутат Анна Колесник (фракция "Слуга народа") в телефонной переписке с абонентом по имени Стас сообщила, что слушает выступление главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака и что "надо уезжать из Украины". Эту переписку сфотографировал во время заседания ВРУ, которое состоялось 30 марта, корреспондент издания "Буквы".

"Мы слушаем Хомчака. Надо сваливать из этой страны", — написала Колесник.

[ + – ] Колесник написала, что "надо сваливать из этой страны"

[ + – ] Колесник написала, что "надо сваливать из этой страны"

Харьковчанку Анну Колесник избрали нардепом как №94 в списке партии "Слуга народа". Она является членом Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Отметим, во время вчерашнего выступления в ВРУ Хомчак заявил о том, что Россия наращивает войска возле границы Украины. Также он рассказал об обстоятельствах, из-за которых на Донбассе погибли четверо бойцов украинской армии.

Напомним, в опубликованном 30 марта интервью другая "слуга народа" из Харькова, Виктория Кинзбурская, заявила, что русский язык в Украине необходимо сделать языком нацменьшинств.