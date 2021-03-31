UA
UA
Разделы
Материалы
Политика

"Надо сваливать из этой страны", - нардеп от "Слуги народа" Колесник (фото)

627
Колесник Анна, сваливать из страны, слуга народа, нардеп
Фото: Facebook / Колесник Анна | Нардеп от "Слуги народа" Колесник Анна

О том, что "стоит уезжать из Украины" депутат написала во время выступления Хомчака, который рассказывал о накапливающей возле нашей границы войска России.

Народный депутат Анна Колесник (фракция "Слуга народа") в телефонной переписке с абонентом по имени Стас сообщила, что слушает выступление главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака и что "надо уезжать из Украины". Эту переписку сфотографировал во время заседания ВРУ, которое состоялось 30 марта, корреспондент издания "Буквы".

"Мы слушаем Хомчака. Надо сваливать из этой страны", — написала Колесник.

колесник, надо сваливать, свалить из страны, украина, нардеп
Колесник написала, что "надо сваливать из этой страны"
колесник, надо сваливать, свалить из страны, украина, нардеп
Колесник написала, что "надо сваливать из этой страны"

Харьковчанку Анну Колесник избрали нардепом как №94 в списке партии "Слуга народа". Она является членом Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Отметим, во время вчерашнего выступления в ВРУ Хомчак заявил о том, что Россия наращивает войска возле границы Украины. Также он рассказал об обстоятельствах, из-за которых на Донбассе погибли четверо бойцов украинской армии.

Напомним, в опубликованном 30 марта интервью другая "слуга народа" из Харькова, Виктория Кинзбурская, заявила, что русский язык в Украине необходимо сделать языком нацменьшинств.