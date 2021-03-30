"Боюсь, что после чистоты языка, мы будем говорить о чистоте нации", - нардеп от "Слуги"

Депутат отметила, что в Украине есть много людей, которые родились в СССР и учились на русском. Она считает, что этот язык необходимо сделать языком нацменьшинств.

Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Виктория Кинзбурская в интервью изданию "Комментарии" заявила, что большая часть ее избирателей (округ в Харькове) говорит о необходимости смягчить нормы языкового законодательства в отношении нацменьшинств, касающиеся использования русского в быту.

Во время разговора журналист отметила, что украинцам стоит определиться, на каком языке разговаривать, чтобы в речи не было суржика и "язык был чистым", на что нардеп ответила следующее:

"Вы знаете, я боюсь, что после чистоты языка, мы будем говорить о чистоте нации. Но к этому вопросу, я думаю, нам не нужно переходить", — сказала Кинзбурская.

Нардеп отметила, что большое количество граждан Украины родились в СССР, ходили в русскоязычные школы и читали русскую литературу.

"Кто-то любит Пушкина, кто-то – Достоевского. Естественно, мы их читаем на русском языке, у нас есть прекрасная возможность читать на языке оригинала. Это здорово. Как сказал Антон Павлович Чехов: "Сколько языков человек знает, столько раз он человек". Это круто", — подчеркнула "слуга".

Впрочем, по ее словам, на текущий момент Украина не может признать русский язык как государственный, поскольку у нас идет война с Россией, которая оккупировала часть наших территорий.

"То есть в данном случае признать русский государственным — нет. Но можно признать его языком нацменьшинств. Давайте будем честными, все равно, на каком языке ты любишь свою страну. Какая разница, делаешь ты это на русском или на украинском?", — сказала Кинзбурская.

Также она отметила, что на текущий момент большинство избирателей, которые приходят к ней в приемную, разговаривают на русском.

"Возможно, в будущем это поменяется. Вот свою дочь я отдала в украинскую школу. Хотя сама окончила русскую. Мой любимый урок – это русский язык и литература. Вот скажи сейчас об этом кому-то в парламенте…", — сказала Кинзбурская.

Напомним, 9 марта секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что вторым языком в Украине должен стать английский. Таким образом, по его мнению, будет проще защищаться от атак со стороны РФ.

Отметим, Фокус рассказывал как языковой скандал вокруг профессора культурологии Национального педагогического университета им. Драгоманова Евгении Бильченко, раскритиковавшей закон о функционировании украинского языка как государственного, работает на раскол украинского общества.

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