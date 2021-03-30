"Боюся, що після чистоти мови, ми будемо говорити про чистоту нації", — нардеп від "Слуги"

Депутат зазначила, що в Україні є багато людей, які народилися в СРСР і навчалися російською. Вона вважає, що цю мову необхідно зробити мовою нацменшин.

Народний депутат України від фракції "Слуга народу" Вікторія Кінзбурзька в інтервʼю виданню "Коментарі" заявила, що велика частина її виборців (округ у Харкові) говорить про необхідність помʼякшити норми мовного законодавства щодо нацменшин, що стосуються використання російської в побуті.

Під час розмови журналіст зазначила, що українцям варто визначитися, якою мовою розмовляти, щоб у мові не було суржику і "мова була чистою", на що нардеп відповіла таке:

"Ви знаєте, я боюся, що після чистоти мови, ми будемо говорити про чистоту нації. Але до цього питання, я думаю, нам не потрібно переходити", — сказала Кінзбурзька.

Нардеп зазначила, що велика кількість громадян України народилися в СРСР, ходили в російськомовні школи і читали російську літературу.

"Хтось любить Пушкіна, хтось — Достоєвського. Звісно, ми їх читаємо російською мовою, у нас є прекрасна можливість читати мовою оригіналу. Це класно. Як сказав Антон Павлович Чехов: "Скільки мов людина знає, стільки разів вона людина". Це круто", — підкреслила "слуга".

Втім, за її словами, на поточний момент Україна не може визнати російську мову як державну, оскільки в нас йде війна з Росією, яка окупувала частину наших територій.

"Тобто в цьому випадку визнати російську державною — ні. Але можна визнати її мовою нацменшин. Будьмо чесними, все одно, якою мовою ти любиш свою країну. Яка різниця, що ти робиш це російською або українською?", — сказала Кінзбурзька.

Також вона зазначила, що на поточний момент більшість виборців, які приходять до неї в приймальню, розмовляють російською.

"Можливо, у майбутньому це зміниться. Ось свою дочку я віддала в українську школу. Хоча сама закінчила російську. Мій улюблений урок — це російська мова і література. Ось, скажи зараз про це комусь у парламенті…", — сказала Кінзбурзька.

Нагадаємо, що 9 березня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що другою мовою в Україні має стати англійська. Таким чином, на його думку, буде простіше захищатися від атак з боку РФ.

Зазначимо, Фокус розповідав, як мовний скандал навколо професора культурології Національного педагогічного університету ім. Драгоманова Євгенії Більченко, що розкритикував закон про функціонування української мови як державної, працює на розкол українського суспільства.

Також Фокус розбирався, як критичні висловлювання 15-річної блогерки з Києва на адресу української мови привели її в базу сайту "Миротворець".