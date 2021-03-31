"Треба звалювати з цієї країни", — нардепка від "Слуги народу" Колісник (фото)

Про те, що "варто їхати з України" депутатка написала під час виступу Хомчака, який розповідав про війська Росії, що накопичуються біля нашого кордону.

Народна депутатка Анна Колісник (фракція "Слуга народу") в телефонному листуванні з абонентом на ім'я Стас повідомила, що слухає виступ головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака і що "треба звалювати з України". Цю переписку сфотографував під час засідання ВРУ, яке відбулося 30 березня, кореспондент видання "Букви".

"Ми слухаємо Хомчака. Треба звалювати з цієї країни", — написала Колесник.

[ + – ] Колісник написала, що "треба звалювати з цієї країни"

[ + – ] Колісник написала, що "треба звалювати з цієї країни"

Харків'янку Анну Колісник обрали нардепкою як №94 у списку партії "Слуга народу". Вона є членкинею Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики.

Зазначимо, під час вчорашнього виступу у ВРУ Хомчак заявив про те, що Росія нарощує війська біля кордону України. Також він розповів про обставини, через які на Донбасі загинули четверо бійців української армії.

Нагадаємо, в опублікованому 30 березня інтерв'ю інша "слуга народу" з Харкова, Вікторія Кінзбурська, заявила, що російську мову в Україні необхідно зробити мовою нацменшин.