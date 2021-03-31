"Треба валити з цієї країни": нардеп від "Слуги народу" пояснила своє листування в Раді

Спершу парламентарій оголосила, що листування стосувалося відпочинку за кордоном, а потім вирішила видалити свій пост.

Народний депутат від "Слуги народу" Анна Колесник у своєму листуванні нібито заявила своєму співрозмовнику, що "потрібно валити з країни". Це сталося під час того, як у Верховній Раді виступав голова Генштабу ЗСУ Руслан Хомчак і казав, що Росія стягує війська до кордону з Україною.

"Ми слухаємо Хомчака. Треба валити з цієї країни", — написала депутатка контакту "Стас".

Вона пояснила на своїй сторінці у Facebook, що мова йде про поїздку "на травневі свята". Пізніше нардеп вирішила його видалити, однак збереглися скріншоти.

"Насправді мова йде про відпочинок на травневі свята, а не про те, що я зібралася залишати країну зовсім. Я жива людина і маю право на відпочинок, як і кожен. Люблю свою країну і в іншу їхати не збираюся", — писала Колесник.

Пізніше вона опублікувала ще один пост про цю ситуацію, але тільки "для друзів".

Колесник заявила, що зв'язок з доповіддю Хомчака і нібито виїзд з України не пов'язані між собою. Вона пише, що повідомлення було пов'язане не з еміграцією, а з відпочинком на травневі свята.

"Я патріот своєї країни і, звичайно ж, не збираюся її залишати! Ми прийшли в парламент працювати і змінювати країну на краще — цим я займалася і буду займатися у Верховній Раді", — повідомила вона.

Рух "ЧЕСНО" повідомляє, що Колесник на виборах президента України у 2019 році була довіреною особою Володимира Зеленського по округу в Харківській області. Її обрали нардепом як №94 у списку партії "Слуга народу". Член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Нагадаємо, що в лютому народний депутат України від партії "Опозиційний блок" Муса Магомедов нібито відволікся на інтимне листування під час засідання Верховної Ради. В опублікованому ролику народний депутат тримає в руках смартфон, на якому висвічуються повідомлення особистого характеру, співрозмовник на екрані підписаний Олегом.