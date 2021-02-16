Нардеп из "Оппозиционного блока" увлекся интимной перепиской в зале Рады (видео)

Парламентарий в рабочее время якобы общался с собеседником по имени Олег.

Народный депутат Украины от партии «Оппозиционный блок» Муса Магомедов отвлекся на интимную переписку во время очередного заседания Верховной Рады, которое состоялось 16 февраля. Кадры из зала парламента появились в Телеграм-канале "Карточный офис".

В опубликованном ролике народный депутат держит в руках смартфон, на котором высвечиваются сообщения личного характера, собеседник на экране подписан Олегом. С содержанием посланий можно ознакомиться на кадрах.

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Ранее стало известно, что "Слуга народа" во время заседания парламента рассматривал в телефоне фото обнаженной девушки. Фотограф Ян Доброносов из онлайн-издания "Буквы", выложил на своей странице в соцсети Facebook кадр, на котором Евгений Петруняк открыл пикантный снимок прямо на своем рабочем месте.

"Плохо когда один выступает в прямом эфире, а другой депутат смотрит голую девушку? Депутат с телефоном — Петруняк Евгений", — подписал фото Ян Доброносов.

А 11 февраля 2021 года народный депутат из "Оппозиционной платформы" Вадим Столар сообщил в НАЗК об изменениях в имущественном состоянии. В документе политик задекларировал расходы "на оплату услуг троллей", которым, якобы, заплатил более 203 тысяч гривен в февраля 2021 года.

В тот же день Генеральная прокуратура впервые в истории Украины отправила одному из народных депутатов сообщение о подозрении в "кнопкодавстве". Подробности на странице в соцсети Facebook рассказала генпрокурор Ирина Венедиктова.