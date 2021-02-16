Нардеп з "Опозиційного блоку" захопився інтимним листуванням у залі Ради (відео)

Парламентарій у робочий час нібито спілкувався зі співрозмовником на ім'я Олег.

Народний депутат України від партії «Опозиційний блок» Муса Магомедов відволікся на інтимне листування під час чергового засідання Верховної Ради, яке відбулося 16 лютого. Кадри із залу парламенту з'явилися в телеграм-каналі "Картковий офіс".

В опублікованому ролику народний депутат тримає в руках смартфон, на якому висвічуються повідомлення особистого характеру, співрозмовник на екрані підписаний Олегом. Зі змістом послань можна ознайомитися на кадрах.

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Раніше стало відомо, що "Слуга народу" під час засідання парламенту розглядав у телефоні фото оголеної дівчини. Фотограф Ян Доброносов з онлайн-видання "Букви", виклав на своїй сторінці в соцмережі Facebook кадр, на якому Євген Петруняк відкрив пікантний знімок прямо на своєму робочому місці.

"Погано, коли один виступає в прямому ефірі, а інший депутат дивиться на голу дівчину? Депутат з телефоном — Петруняк Євген", — підписав фото Ян Доброносов.

А 11 лютого 2021 року народний депутат з "Опозиційної платформи" Вадим Столар повідомив у НАЗК про зміни в майновому стані. У документі політик задекларував витрати "на оплату послуг тролів", яким нібито заплатив понад 203 тисячі гривень у лютому 2021 року.

У той же день Генеральна прокуратура вперше в історії України відправила одному з народних депутатів повідомлення про підозру в "кнопкодавстві". Подробиці на сторінці в соцмережі Facebook розповіла генпрокурор Ірина Венедіктова.