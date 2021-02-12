Генпрокуратура впервые сообщила нардепу о подозрении в кнопкодавстве

Народного депутата Верховной Рады могут привлечь к ответственности за незаконное голосование

Генеральная прокуратура Украины 11 февраля направила одному из парламентариев сообщение о подозрении в "кнопкодавстве". Подробности на странице в соцсети Facebook рассказала генпрокурор Ирина Венедиктова.

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Согласно сообщению, народного депутата заподозрили в неоднократном голосовании за другого парламентария во время пленарного заседания Верховной Рады. Ирина Венедиктова решила вмешаться и поручила правоохранителям выразить подозрение.

"Это первый в нашей практике случай привлечения к ответственности по ст. 364-2 Уголовного кодекса Украины.

Нардеп при рассмотрении поправок к законопроекту об обращении земель сельскохозяйственного назначения неоднократно совершал неличное голосования с использованием персональной карточки коллеги", — отметила глава Генпрокуратуры в своем посте.

По ее словам, нардепа вызвали в Офис Генерального прокурора для вручения подозрения, однако тот не пришел без объяснения причины. После этого письменное уведомление отправили в Аппарат Верховной Рады, по месту проживания подозреваемого в "кнопкодавстве", на его электронную пошту и другие известные способы связи.

"Разоблачение и реальное привлечение к ответственности парламентариев должно способствовать искоренению этого позорного явления и повышению доверия к правоохранительной системе и законодательного органа", — подчеркнула Ирина Венедиктова.

Ранее народный депутат из фракции "Слуга народа" Максим Павлюк отметился несколькими крупными выигрышами. 2 февраля парламентарий указал в декларации 1939868 гривен, которые якобы выиграл в лотерею. Согласно информации Реестра, деньги политик получил от шести различных компаний, которые зарегистрированы по одному адресу и имеют одного владельца.

В декларации за 2019 год Максим Павлюк указал в своих доходах выигрыш в размере 322 гривен, которые он получил с января по август. На тот момент нардеп работал в военной прокуратуре. Стоит отметить, что в 2018 году Максим Павлюк задекларировал еще один крупный "приз", сумма которого составила 160 тысяч нривен.

Недавно стало известно, что народный депутат Александр Дубинский решил продать три элитных автомобиля. Среди них Mercedes-Benz G 55 AMG (2009 года), Cadillac Escalade (2010) и Honda S2000 (2009) года. Такие машины вставили на одной из крупнейших торговых площадок. Судя по объявлениям, "Слуга народа" хочет получить 49 900 долларов (~1,4 млн гривен) за Mercedes-Benz с пробегом в 108 тысяч километров.