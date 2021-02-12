Генпрокуратура вперше повідомила нардепу про підозру в кнопкодавстві

Народного депутата Верховної Ради можуть притягнути до відповідальності за незаконне голосування

Генеральна прокуратура України від 11 лютого направила одному з парламентаріїв повідомлення про підозру в "кнопкодавстві". Подробиці на сторінці в соцмережі Facebook розповіла генпрокурор Ірина Венедіктова.

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Згідно з повідомленням, народного депутата запідозрили в неодноразовому голосуванні за іншого парламентаря під час пленарного засідання Верховної Ради. Ірина Венедіктова вирішила втрутитися і доручила правоохоронцям оголосити підозру.

"Це перший у нашій практиці випадок притягнення до відповідальності за ст. 364-2 Кримінального кодексу України.

Нардеп при розгляді поправок до законопроекту про звернення земель сільськогосподарського призначення неодноразово здійснював неособисте голосування з використанням персональної картки колеги", — зазначила голова Генпрокуратури у своєму пості.

За її словами, нардепа викликали в Офіс Генерального прокурора для вручення підозри, однак той не прийшов без пояснення причини. Після цього письмове повідомлення відправили до Апарату Верховної Ради, за місцем проживання підозрюваного в "кнопкодавстві", на його електронну пошту та інші відомі способи зв'язку.

"Викриття і реальне залучення до відповідальності парламентаріїв має сприяти викоріненню цього ганебного явища і підвищенню довіри до правоохоронної системи і законодавчого органу", — підкреслила Ірина Венедіктова.

Раніше народний депутат з фракції "Слуга народу" Максим Павлюк відзначився кількома великими виграшами. 2 лютого парламентарій вказав у декларації 1939868 гривень, які нібито виграв у лотерею. Згідно з інформацією Реєстру, гроші політик отримав від шести різних компаній, які зареєстровані за однією адресою і мають одного власника.

У декларації за 2019 рік Максим Павлюк зазначив у своїх доходах виграш розміром 322 гривні, які він отримував із січня по серпень. На той момент нардеп працював у військовій прокуратурі. Варто зазначити, що у 2018 році Максим Павлюк задекларував ще один великий "приз", сума якого становила 160 тисяч гривень.

Нещодавно стало відомо, що народний депутат Олександр Дубінський вирішив продати три елітних автомобілі. Серед них Mercedes-Benz G 55 AMG (2009 року), Cadillac Escalade (2010) і Honda S2000 (2009) року. Такі машини виставили на один з найбільших торгових майданчиків. Судячи з оголошень, "Слуга народу" хоче отримати 49 900 доларів (~ 1,4 млн гривень) за Mercedes-Benz з пробігом в 108 тисяч кілометрів.