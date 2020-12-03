"Слуга народа" на заседании Рады рассматривал в телефоне фото голой девушки

Фотографию обнаженной девушки в телефоне рассматривал член финансового комитета Евгений Петруняк.

Фотограф Ян Доброносов, работающий в онлайн-издании "Буквы", опубликовал на своей странице в Facebook снимки, на которых нардеп фракции "Слуга народа" Евгений Петруняк рассматривал фотографию обнаженной девушки прямо на заседании в Верховной Раде.

"Плохо когда один выступает в прямом эфире, а другой депутат смотрит голую девушку? Депутат с телефоном — Петруняк Евгений", — написал Доброносов.

Фото: скриншот

"Озабоченные… не тем", "Это он виртуальный прием с избирателями ведет", "Раздетый ФОП уговаривает депутата по скайпу не вводить локдаун", "Может она взятку предлагает?", "Озабоченные и одичавшие", "Он выбирает новогодний декор, чего вы набросились", — начали писать в комментариях к публикации.

Евгения Петруняка избрали в парламент 9 созыва по списку партии "Слуга народа". Там он был под номером 90. Он является членом Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Напомним, в октябре прошлого года в секс-скандал попал другой нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко. Журналист "Букв" сфотографировал, как народный избранник во время заседания в сессионном зале парламента договаривался с неизвестной девушкой о сексе за 100 долларов в час.