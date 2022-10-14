Не указала 4,4 млн в декларации: "Слуге народа" Анне Колесник сообщили о подозрении, — СМИ

Народный депутат не указала в декларации аренду квартир в Киеве, долю в помещении в Харькове и автомобиль, считает следствие.

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Народному депутату от "Слуги народа" Анне Колесник сообщили о подозрении во внесении недостоверных данных в электронную декларацию на сумму более 4,4 млн гривен. В документе, в частности, не были отражены данные об аренде квартир в Киеве, доле в помещении в Харькове и автомобиле, считает следствие. Об этом в пятницу, 14 октября, сообщил журналист Олег Новиков в своем телеграм-канале.

"​Нардепке Колесник вручили подозрение во лжи в декларации. Руководитель (Специализированной) антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко подписал подозрение народной избраннице от фракции "Слуги народа" Анне Колесник, а детективы с прокурорами ее вручили", — говорится в публикации.

Информацию, связанную с подозрением, сообщила и пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины, однако в пресс-релизе не указано имя народного депутата. По версии следствия, парламентарий не внесла в декларацию за 2020 год сведения об аренде (владении) двух квартир в Киеве, о доле в помещении в Харькове и машине общей суммой более 4,4 млн грн.

Уголовное производство было начато на основании сведений, полученных Национальным агентством по предотвращению коррупции в результате проверки, добавили в НАБУ.

Напомним, весной прошлого года Колесник попала в скандал из-за приватной переписки, в которой она во время выступления на тот момент Главнокомандующего Вооруженных сил Руслана Хомчака заявила, что "надо свалить из Украины". Тогда у украинских границ было замечено наращивание войск РФ.

Сама нардеп заверила, что речь в переписке шла не об опасениях касательно российского вторжения, а о поездке на майские праздники.