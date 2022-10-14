Не вказала 4,4 млн у декларації: "Слузі народу" Анні Колісник повідомили про підозру, — ЗМІ

Народна депутатка не вказала у декларації оренду квартир у Києві, частку в приміщенні у Харкові й автомобіль, вважає слідство.

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Народній депутатці від "Слуги народу" Анні Колісник повідомили про підозру у внесенні недостовірних даних до електронної декларації на суму понад 4,4 млн гривень. У документі, зокрема, не було відображено даних про оренду квартир у Києві, частку в приміщенні в Харкові й автомобіль, вважає слідство. Про це у п'ятницю, 14 жовтня, повідомив журналіст Олег Новіков у своєму телеграм-каналі.

"Нардепці Колісник вручили підозру у брехні у декларації. Керівник (Спеціалізованої) антикорупційної прокуратури Олександр Клименко підписав підозру народній обраниці від фракції "Слуги народу" Анні Колісник, а детективи з прокурорами її вручили", — йдеться у повідомленні.

Інформацію, пов'язану з підозрою, повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро України, однак у пресрелізі не вказано ім'я народного депутата. За версією слідства, парламентарійка не внесла до декларації за 2020 рік відомості про оренду (володіння) двох квартир у Києві, про частку в приміщенні у Харкові та машину загальною сумою понад 4,4 млн грн.

Кримінальне провадження було розпочато на підставі відомостей, отриманих Національним агентством щодо запобігання корупції внаслідок перевірки, додали в НАБУ.

Нагадаємо, навесні минулого року Колісник потрапила у скандал через приватне листування, в якому вона під час виступу на той момент Головнокомандувача Збройних сил Руслана Хомчака заявила, що "треба звалити з України". Тоді біля українських кордонів було помічено нарощування військ РФ.

Сама нардепка запевнила, що в листуванні йшлося не про побоювання щодо російського вторгнення, а про поїздку на травневі свята.