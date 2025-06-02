Закликала "валити з України": нардеп від "Слуги народу" Анна Колісник склала мандат

Народна депутатка від "Слуги народу" Анна Колісник вирішила скласти мандат. У Раді вона не з'являлася з березня і прославилася скандалом з електронними деклараціями.

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Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики одноголосно підтримав її заяву.

Колісник подала заяву на складання депутатських повноважень 12 травня поточного року. Комітет розглянув її і рекомендував Раді ухвалити в цілому 2 червня.

За даними руху "Чесно", нардеп не з'являлася в парламенті з 12 березня 2025 року. Якщо народні депутати проголосують за відповідну постанову, Колісник завершить роботу в Раді.

Місце Колісник у Верховній Раді, як вказують активісти, можуть посісти Дмитро Слинько і Роман Кравець, який здобув популярність як адміністратор Telegram-каналу "Джокер".

Чим прославилася Анна Колісник?

У жовтні 2022 року Колісник отримала підозру від детективів НАБУ за внесення неправдивих відомостей до електронної декларації на понад 4,4 мільйона гривень. У документі не було відображено дані про оренду квартир у Києві, частку в приміщенні в Харкові та автомобіль.

Вищий антикорупційний суд навесні 2023 року визнав її винною й оштрафував на 1342 гривні за пропуск судового засідання. Після закінчення строку давності депутатку звільнили від покарання.

До початку повномасштабного російського вторгнення політикиня опинилася в центрі скандалу. Під час обговорення загрози атак ЗС РФ вона листувалася зі знайомими і радила їм "валити з цієї країни".

Нардеп говорила, що в листуванні повідомлялося не про побоювання з приводу російського вторгнення, а про поїздку на травневі свята.

Нагадаємо, у грудні 2024 року народна депутатка України від "Батьківщини" Альона Шкрум подала заяву про складання мандата.

Фокус також писав, як депутат із Чернігова, власник компанії "Основа Буд-7" Юрій Тарасовець заробив мільйони доларів на будівництві житла. Жителі міста вклали гроші в новобудови, але будинки не здали в експлуатацію.