У Чернігові депутат Тарасовець зібрав з людей мільйони за недобудови і здав мандат, — ЗМІ

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Уже колишній міський депутат Чернігова, власник будівельної компанії "Основа Буд-7" Юрій Тарасовець заробив мільйони доларів, будуючи житло. Однак багато його будинків так і не були здані в експлуатацію, а інші мають суттєві дефекти, недоробки і проблеми з законом. Про це йдеться у матеріалі видання "Телеграф". Як пише видання, Тарасовець може мати намір полишити країну.

За даними журналістів, чернігівчани інвестували в новобудови Тарасовця, які мали б бути здані ще до початку повномасштабного вторгнення, але залишились ні з чим. Тарасовець, за свідченням учасників ринку, зараз намагається розпродати частину своїх активів.

Серед недобудов, зокрема, елітна висотка ЖК КиївSky у центрі міста. Ця 16-поверхівка, яку "Основа Буд-7" позиціонувала як житло преміумкласу, вже збудована і гроші за квартири з людей зібрані. Але власники квартир заселитись не можуть, тому що компанія Тарасовця не провела електрику.

За приблизними підрахунками інвесторів, вони викупили квартир у цій новобудові на суму близько 5,6 млн доларів.

Ще одне скандальне будівництво у мікрорайоні Масани на вулиці Незалежності: за оформлення документів на уже придбане і здане житло компанія Тарасовця хотіла, щоб люди ще доплатили додатково по 200-230 тис. грн.

У ЖК "Олександрівський" людям уже продали квартири у будинках, яких взагалі можуть і не з’явитись. Це великий житловий комплекс, де мало б бути збудовано близько 120 тис. кв метрів житла. Як повідомили журналістам джерела у міській владі, декілька із запланованих секцій цього комплексу "Основа Буд-7" не зможе здати, бо там розміщений міський водозабір.

У матеріалі йдеться, що у Чернігові підозрюють, що Тарасовець може готувати власну втечу за кордон.

"Бізнес Юрія Тарасовця був збудований за принципом будівельної піраміди. У схему залучений місцевий банк – Полікомбанк, який належить батькові Юрія Тарасовця Миколі Тарасовцю… Коли все більше коштів почало надходити від людей-інвесторів, сім’я Тарасовців почала максимально скуповувати об’єкти по місту", — зазначає видання. Ситуація може ускладнитись тим, що Полікомбанк отримав письмові застереження від Нацбанку і може бути виведений з ринку.

"Якщо люди зараз зреагують, то мають шанс залишитись хоча б з грошима. Суд навіть може нарахувати пеню по договорах. У "Основи Буд-7" та інших компаній Тарасовця поки ще є активи" — говорить співрозмовник видання. Якщо ж власник "Основа Буд-7" таки втече за кордон, то це буде найгіршим варіантом і для ошуканих мешканців, і для всього міста.