В Чернигове депутат Тарасовец собрал с людей миллионы за недострои и сдал мандат, — СМИ

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Уже бывший городской депутат Чернигова, владелец строительной компании "Основа Строй-7" Юрий Тарасовец заработал миллионы долларов, строя жилье. Однако многие его дома так и не были сданы в эксплуатацию, а другие имеют существенные дефекты, недоработки и проблемы с законом. Об этом говорится в материале издания "Телеграф". Как пишет издание, Тарасовец может намереваться покинуть страну.

По данным журналистов, черниговчане инвестировали в новостройки Тарасовца, которые должны были бы быть сданы еще до начала полномасштабного вторжения, но остались ни с чем. Тарасовец, по свидетельству участников рынка, сейчас пытается распродать часть своих активов.

Среди недостроев, в частности, элитная высотка ЖК КиевЅку в центре города. Эта 16-этажка, которую "Основа Строй-7" позиционировала как жилье премиум-класса, уже построена и деньги за квартиры с людей собраны. Но владельцы квартир заселиться не могут, потому что компания Тарасовца не провела электричество.

По приблизительным подсчетам инвесторов, они выкупили квартир в этой новостройке на сумму около 5,6 млн долларов.

Еще одно скандальное строительство в микрорайоне Масаны на улице Независимости: за оформление документов на уже приобретенное и сданное жилье компания Тарасовца хотела, чтобы люди еще доплатили дополнительно по 200-230 тыс. грн.

В ЖК "Александровский" людям уже продали квартиры в домах, которые вообще могут и не появиться. Это большой жилой комплекс, где должно было быть построено около 120 тыс. кв. метров жилья. Как сообщили журналистам источники в городской власти, несколько из запланированных секций этого комплекса "Основа Строй-7" не сможет сдать, потому что там расположен городской водозабор.

В материале говорится, что в Чернигове подозревают, что Тарасовец может готовить собственный побег за границу.

"Бизнес Юрия Тарасовца был выстроен по принципу строительной пирамиды. В схему вовлечен местный банк — Поликомбанк, который принадлежит отцу Юрия Тарасовца Николаю Тарасовцу... Когда все больше средств начало поступать от людей-инвесторов, семья Тарасовцев начала максимально скупать объекты по городу", — отмечает издание. Ситуация может осложниться тем, что Поликомбанк получил письменные предостережения от Нацбанка и может быть выведен с рынка.

"Если люди сейчас среагируют, то имеют шанс остаться хотя бы с деньгами. Суд даже может начислить пеню по договорам. У "Основы Строй-7" и других компаний Тарасовца пока еще есть активы", — говорит собеседник издания. Если же владелец "Основа Строй-7" таки сбежит за границу, то это будет худшим вариантом и для обманутых жителей, и для всего города.