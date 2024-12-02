"Прийшов час великих змін": нардепка від "Батьківщини" підтвердила, що складає мандат

Альона Шкрум зазначила, що декілька днів тому виповнилося 10 років з моменту її складання присяги у Верховній Раді. За даними ЗМІ, тепер вона стане заступницею міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби.

Народна депутатка України від партії "Батьківщина" Альона Шкрум подала заяву про складання депутатських повноважень. Про своє рішення парламентарка повідомила у Facebook, 2 грудня.

"Так, друзі, це правда, написала заяву про складання мандату. 27 листопада було рівно 10 років, як я склала присягу Народного депутата у ВРУ — це багато. Прийшов час великих змін. Життя — це рух. І треба рухатися туди, де будеш найбільш корисною саме в цей момент", — зазначила Шкрум.

Фото: Скриншот

Водночас народна обраниця порадила не вірити всьому, що пишуть в Telegram-каналах, а краще взагалі їх читати. Шкрум також оприлюднила заяву про складання депутатських повноважень.

Фото: Скриншот

Парламентський комітет із питань регламенту вже розглянув її заяву і підтримав проєкт постанови про дострокове припинення депутатських повноважень і рекомендував Верховній Раді ухвалити це рішення.

Раніше народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко в Telegram повідомив, що нардепку від "Батьківщини" можуть призначити заступницею міністра розвитку громад та територій.

"З'явилась інформація, що нардепка Шкрум йде на заступника міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби", — написав він.

Про те, що Шкрум отримає посаду у цьому відомстві також інформувало "Суспільне" з посиланням на джерела в уряді.

Нагадаємо, 5 вересня Олексій Кулеба був призначений віцепрем'єром та міністром розвитку громад і територій України. До цього він обіймав посаду заступника керівника Офісу президента України.