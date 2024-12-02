"Пришло время больших перемен": нардеп от "Батькивщины" подтвердила, что слагает мандат

Алена Шкрум отметила, что несколько дней назад исполнилось 10 лет с момента ее принятия присяги в Верховной Раде. По данным СМИ, теперь она станет заместителем министра развития общин и территорий Алексея Кулебы.

Народный депутат Украины от партии "Батькивщина" Алена Шкрум подала заявление о сложении депутатских полномочий. О своем решении парламентарий сообщила в Facebook, 2 декабря.

"Да, друзья, это правда, написала заявление о сложении мандата. 27 ноября было ровно 10 лет, как я приняла присягу Народного депутата в ВРУ — это много. Пришло время больших перемен. Жизнь — это движение. И надо двигаться туда, где будешь наиболее полезной именно в этот момент", — отметила Шкрум.

Фото: Скриншот

В то же время народная избранница посоветовала не верить всему, что пишут в Telegram-каналах, а лучше вообще их читать. Шкрум также обнародовала заявление о сложении депутатских полномочий.

Фото: Скриншот

Парламентский комитет по вопросам регламента уже рассмотрел ее заявление и поддержал проект постановления о досрочном прекращении депутатских полномочий и рекомендовал Верховной Раде принять это решение.

Ранее народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко в Telegram сообщил, что нардепа от "Батькивщины" могут назначить заместителем министра развития общин и территорий.

"Появилась информация, что нардеп Шкрум идет на заместителя министра развития общин и территорий Алексея Кулебы", — написал он.

О том, что Шкрум получит должность в этом ведомстве также информировало "Суспільне" со ссылкой на источники в правительстве.

Напомним, 5 сентября Алексей Кулеба был назначен вице-премьером и министром развития общин и территорий Украины. До этого он занимал должность заместителя руководителя Офиса президента Украины.