Назвала "кармою" смерть хлопця: як відомі українці відреагували на заяву депутатки Безуглої

Скандальна заява народної депутатки Марʼяни Безуглої про "карму" загиблого киянина Дмитра Ісаєнка не залишила байдужими українців.

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Фокус зібрав реакції публічних людей на слова політичної діячки щодо жертви російського обстрілу Києва 17 червня.

Маша Єфросиніна

Українська телеведуча зазначила, що той день у столиці було оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок масованої російської атаки.

"Сьогодні день тиші, тому тихо скажу: Мар'яна Безугла — ти п**да", — лаконічно написала Єфросиніна.

Маша Єфросиніна різко відповіла Марʼяні Безуглій Фото: Скріншот

Катерина Усик

Дружина боксера та чемпіона Олександра Усика перепостила заяву Маші Єфросиніної та зазначила, що погоджується з цими словами.

Фото: Скріншот

Аліна Доротюк

Журналістка Аліна Доротюк вважає, що Безуглу взагалі треба "ізолювати від суспільства".

"А в нашій країні вона досі депутатка", — написала Доротюк.

Фото: скріншот

Раміна Есхакзай

Інтервʼюерка показала скрін заяви Безуглої та написала: "Я перепрошую, але що це за допис? Це аморально".

Фото: скріншот

MÉLOVIN

Учасник Євробачення та український співак MÉLOVIN наголосив: "У кожного з нас – своя війна. Але біль у країні – спільний. І знаєте, ми так не виживемо. Не в цій країні. Не з такими словами. Не з таким тоном. Засуджувати людину після смерті, тим паче цивільну жертву війни, називати це "кармою" — це не про захист армії. Це про втрату чогось набагато глибшого. Співчуття. Серця. Людяності".

Артист додав, що 31-річний Дмитро Ісаєнко загинув у власному домі від російської ракети.

"І в цей момент не має значення, служив він чи ні. Він був українцем. І він був живим. А тепер його немає", — написав MÉLOVIN.

Олег Симороз

Військовослужбовець та ветеран Олег Симороз зазначив, що Марʼяні Безуглій не варто говорити від імені військових.

"Цю наволоч треба ізолювати від суспільства. Вчора цього хлопця весь день чекали батьки, на жаль, дістали мертвим від російської ракети… Не смій приплітати у свої маразматичні хайпові тваринні пости військових! Ми воюємо за те, щоб у нас було майбутнє, в тому числі ми захищаємо цивільних. І ти не маєш жодного морального права говорити від імені військових. Просто хайпова людожерка! Сподіваюся, ти теж отримаєш свою карму", — написав Симороз.

Андрій Курков

Український письменник Андрій Курков назвав депутатку "людиною, за яку соромно".

"Є інші, які не ховають своє обличчя і за присутність яких ще більш соромно. Бо вони роблять або кажуть паскудство і не бояться відповідальності за це. Одна з таких — Безугла, яка кожного разу пробиває нове дно. Те, що вона досі в парламенті, є теж окремим приводом для печалі. Коли небудь і її накриє "карма", але до того часу вона може встигнути пробити ще рекордні глибини дна", — написав Курков.

Сергій Гнезділов

Україський військовий, який пішов у публічне СЗЧ, щоб привернути увагу до демобілізації, зазначив, що Мар’яна Безугла і є "нашою кармою".

"Мар’яна Безугла і є нашою кармою. За те шо не молились. Ну і за те шо голосували папріколу. У нас і карма х**ова, розумієте? Почистить би", — написав він.

Безугла сказала про "карму" загиблого киянина

У дописі у своєму акаунті в Telegram нардепка після масованого обстрілу Києва 17 червня опублікувала посилання на матеріал про загиблого Дмитра Ісаєнка. У ньому йдеться, що 31-річний чоловік був студентом першого курсу магістратури Українського державного університету імені Михайла Драгоманова.

"Косив від армії, але "карма", — написала депутатка.

За кілька хвилин Безугла висловила співчуття рідним і близьким загиблого та пояснила, що вона "на боці сотень тисяч військових, права яких особливо нікого не цікавлять".

Як стало відомо, Дмитро Ісаєнко, батьки якого чекали біля зруйноваї багатоповерхівки, навчався на факультеті фізичного виховання, спорту і здоров’я за спеціальністю "Фізична культура і спорт".

"Це хлопець, за долею якого стежила вся країна. Той, чиї батьки стояли біля руїн знищеного будинку й чекали свого сина, молилися та не відходили… Ми всі молилися разом із ними. Їхні світлини облетіли весь світ, стали символом болю й надії… Та дива не сталося", — ідеться в дописі на Facebook-сторінці університету.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Під час російської атаки на Київ у ніч на 17 червня постраждала ексфуд-продюсерка шоу "МастерШеф" і су-шеф Анастасія.

Під час атаки на столицю українські зірки перебували в укриттях.

Крім того, Фокус писав, як на обстріл Києва 17 червня відреагувала народна артистка України Софія Ротару.